Creditul din magazin: pe cat de repede il primesti, pe atat de repede iti goleste buzunarele

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, de ce ar trebui sa te feresti de creditul din magazin.Cand spunem "costuri destul de mari", ne referim la cele cu care vine un credit de la banca, in mod normal. Costurile sunt mult mai ridicate la aceste credite de magazin, pentru ca ele sunt furnizate de IFN-uri care au parteneriate cu magazinele.Fiecare mare retailer din Romania are cate un astfel de partener gata sa iti dea bani pentru a-ti cumpara obiectele de trebuinta.Dar, ca sa iti faci o idee, in general un credit de nevoi personale vine cu o DAE de 10-15% pe an, in timp ce la IFN-urile partenere magazinelor aceasta dobanda ajunge sa fie intre 30 si 45%. Doar cu titlu de exemplu, daca apelezi la un credit de 5.000 de lei, dupa doi ani va trebui sa platesti undeva la aproape 7.000 de lei. In timp ce, daca apelezi la un credit din banca, pentru cei 5.000 de lei luati, dupa doi ani, vei achita undeva la 5.500 de lei.In general, aceste credite vin pe durate scurte, care pornesc de la o luna si se pot intinde pana la un an sau doi ani. Ce-i drept, si sumele pe care le imprumuti sunt mai mici decat cele pe care ti le ofera banca.