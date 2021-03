Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa accesezi un credit cat mai rapid.Daca acum 10 ani aprobarea se facea in doua saptamani, in ultimii ani a scazut la o saptamana, iar de cand cu digitalizarea aprobarea a scazut la cateva minute, daca ai toate actele in regula. Asa ca, semnezi electronic contractul si acordurile de interogare a bazelor de date, iar suma este virata in contul tau curent.Spre exemplu, daca alegi un credit de nevoi personale de 45.000 de lei, pentru o perioada de 60 de luni, atunci vei pati o rata de 970 de lei, urmand a rambursa undeva la 57.000 de lei pana la final.Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru un credit de pandemie:* sa ai cetatenie romana, domiciliul si resedinta in Romania, esti salariat si ai peste 18 ani* sa ai un venit stabil de minimum 3 luni* sa realizezi venituri din salarii in lei pe teritoruiul Ronaniei, declarate la ANAF* sa ai un comportament bun de plata* sa fii major si sa nu depasesti varsta de 70 de ani la finalul perioadei de creditare CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:La ce sa fii atent cand iti alegi fondul de pensiiBanca sau casa de schimb? Unde gasesti cel mai bun curs valutarDepozitele in criptomonede, faci bani nefacand nimicPe ce venituri nu se poate pune poprire ...citeste mai departe despre " Creditul de pandemie - banca nici nu trebuie sa te vada la fata " pe Ziare.com