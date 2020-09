Pe partea de economisire, care trebuie sa dureze minimum cinci ani, banca iti da o dobanda mai mica decat dobanzile practicate pe piata. Dar aici mai intervine si statul si iti ofera, anual, 25% din suma economisita, dar nu mai mult de 250 de euro. Dupa o perioada de economisire, pe care ai decis-o contractual, banca vine si te imprumuta cu o suma la o dobanda preferentiala.Pentru respectivii bani economisiti vei avea si comision de administrare anual, si taxa de retragere, cand vei scoate banii. Important: pentru sumele de la stat, va trebui sa aduci dovezi ca ai cheltuit banii pentru imbunatatirea spatiului locativ.Ziare.com te invata, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa folosesti sistemul Bauspar cat mai eficient.Iata cateva operatiuni eligibile pentru care puteti obtine banii de la stat si pentru care va trebui sa aduceti dovezi:Pentru construirea de locuinte noi.Pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea de locuinte.Pentru cumpararea unei locuinte.Pentru cumpararea de terenuri intravilane.Pentru rambursarea totala sau partiala a creditelor ipotecare/imobiliare.Exemplu de credit BausparPentru o suma contractata de 50.000 lei si suma economisita de 25.000 lei, poti solicita un Credit Bauspar in valoare de 25.000 lei, fara garantii imobiliare, in urmatoarele conditii:Dobanda fixa: 5%/anRata lunara fixa: 353.35 leiDobanda anuala efectiva (DAE): 5,98%Comision lunar de administrare credit: 0,05%Valoarea totala platibila: 30.406 leiDurata totala credit, in luni/nr. maxim de rate: 84Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Creditul care te obliga sa economisesti, pentru ca apoi sa te imprumute la o dobanda preferentiala " pe Ziare.com