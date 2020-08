Credit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem cont

Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, detaliile esentiale la care trebuie sa fiti atenti atunci cand accesati un credit imobiliar.Chiar daca un credit imobiliar in euro vine cu o dobanda sensibil mai mica decat unul in monenda nationala, cel mai important lucru pe care trebuie sa-l stim este legat de deprecierea monedei nationale.Sa luam un exemplu. Avem doua credite. Unul in valoare de 50.000 de euro si altul in valoare de 240.000 de lei (50.000 de euro, la un curs valutar de 4.8 lei).La creditul in euro, rata la inceput este de 252 de euro (1.210 lei), iar dobanda este intre 4,5 si 5,5%, in functie de banca pe care o alegeti. La final, veti avea de returnat intre 91.000 si 95.000 de euro (depinde, din nou, de banca pe care o alegeti). La 91.0000 de euro, daca ramane acelasi curs, veti avea de dat 436.000 de lei.La imprumutul imobiliar in lei, rata la inceput va fi de 1.310 lei la o dobanda de 5,5% (dar ea poate ajunge si la 6,5-7%, deci rata va fi mai mare). La final, veti avea de returnat 476.000 de lei, cel putin.Pana acum, imprumutul in euro pare mult mai avantajos, dar ajungem la ce spuneam la inceput, deprecierera monedei nationale. Iar istoria recenta ne-a invatat ca leul nu se va mai aprecia la valoarea de acum 10 ani, poate nici macar la valoarea de acum 5 ani.Astfel ca, la o depreciere a cursului valutar pana la o paritate de 5 lei pentru un euro, deja a crescut si rata si valoarea creditului total pe care aveti sa-l restituiti. Daca euro ajunge la 5,5 lei, atunci suma pe care trebuie sa o returnati, adica cei 91.000 de euro, va sari de 500.000 de lei, depasind creditul in lei. Tot la 5,5 lei un euro, rata dumneavoastra va ajunge la aproape 1.400 de lei.In acest caz nu am mai luat in calcul si o fluctuatie a dobanzilor, ci am tinut cont doar de aspectul deprecierii monedei nationale.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank. ...citeste mai departe despre " Credit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem cont " pe Ziare.com