Credit cu dobanda fixa sau variabila? Calculele pe care trebuie sa ti le faci

Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, care sunt principalele diferente dintre cele doua servicii bancare.In primul rand, dobanda fixa va fi intotdeauna mai mare decat o dobanda variabila. Din acest motiv, odata cu dobanda fixa iti vine si siguranta ca, daca treci prin vremuri economice si financiare instabile, dobanda ta nu va creste, asa cum s-a intamplat in cazul creditelor din anii marcati de criza financiara mondiala.Astfel ca, oricat ar fluctua IRCC si ROBOR, rata creditului tau nu va fi afectata de acest lucru, pentru ca are valoare fixa. Indiferent de creditul pe care il alegi, fie ca este unul de nevoi personale, fie ca este unul imobiliar (dobanda fixa este doar pe o durata de cinci sau poate 10 ani), pune-te la adapost de orice risc.In plus, diferenta dintre rate, la un credit cu dobanda variabila si unul cu dobanda fixa, nu este chiar atat de mare.Sa luam cazul unui credit de nevoi personale in valoare de 20.000 de lei, accesat pe o perioada de 60 de luni. In cazul dobanzii fixe, rata este de 420 de lei, in timp ce, in cazul dobanzii variabile, rata este de 405 lei. Cei 15 lei dati in plus pe luna iti vor asigura un somn linistit, in cazul unor "intemperii" financiare.Din acest motiv, recomandam, indiferent de situatie, dobanda fixa.