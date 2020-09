Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, ce face un cont curent si ce poate face contul de economii.Fata de ce explicam in materialul anterior (Elementul esential fara de care nu putem avea un card bancar) legat de contul curent cu card de debit atasat, putem spune ca, dintre toate conturile bancare, acesta este cel mai de baza. Fara el nu poti face operatiuni bancare. Si daca acesta are o dobanda mica, spre zero, de cele mai multe ori, la contul de economii situatia sta putin diferit.Astfel ca putem spune despre contul de economii ca este cel mai flexibil produs de economisire pe care-l are o banca. Cu toate acestea, el are o dobanda mai mica decat un depozit bancar, dar mai mare decat un cont curent.Contul de economii permite atat depuneri, cat si retrageri de bani, in cazul acesta bancile nepercepand comisioane, asa cum se intampla in cazul depozitelor. Cu toate acestea, in cele mai multe cazuri, creditorii cer ca utilizatorul unui cont de economii sa aiba acolo o suma minima disponibila.Opinia generala este ca acest din urma produs bancar este ales in special de cei care doresc sa stranga o suma de bani prin depuneri periodice.Daca la contul curent se poate atasa un card, la contul de economii nu se poate intampla acest lucru. Clientii trebuie fie sa retraga numerar de la casierie, daca au nevoie, fie sa transfere banii din contul de economii in contul curent si, apoi, sa faca plata.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank. ...citeste mai departe despre " Contul de economii versus contul curent. Cum le folosesti in avantajul tau " pe Ziare.com