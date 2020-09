Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa investesti in aur.In Romania exista cateva banci de la care poti cumpara lingouri de aur batute sau turnate. Cel mai usor este lingoul de 2 grame, iar greutatea acestui produs poatea ajunge pana la 1 kilogram. De asemenea, poti cumpara si monede de aur, toate aceste produse venind cu certificate de autenticitate. Aurul are o puritate de 99,9999% si are 24 de carate.Mai mult, daca alegi sa investesti in aur, poti lua lingourile acasa sau le poti lasa in custodie, in seifurile bancii de la care le-ai achizitionat.In ciuda fluctuatiilor de pret, valoarea aurului aduce intotdeauna stabilitate si siguranta, acesta fiind, in acelasi timp, si foarte usor de vandut atat in strainatate, cat si in Romania.Mai mult, aurul este un activ de rezerva foarte bun, iar bancile centrale iti recomanda sa detii intre 5 si 10% din portofoliul pe termn lung in metale pretioase. Deci, daca ai sume de bani mai mari si nu stii in ce sa investesti, ar fi bine ca macar o parte din bani sa-i ai investiti in aur.Pentru a-l cumpara, va trebui sa suni inainte la banca, sa-l platesti, iar abia apoi poti merge sa-l ridici, daca vrei sa-l iei acasa.Cu titlu de exemplu, anul trecut, un gram de aur costa 175 de lei, iar zilele acestea a ajuns intre 255 si 260 de lei/g.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Cea mai pretioasa investitie pe care o poti face cu bani putini " pe Ziare.com