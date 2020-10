Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cum sa te feresti de frauda de tip skimming.Frauda prin skimming se refera la copierea datelor stocate pe banda magnetica a cardului, folosind dispozitive electronice speciale. Iar copierea datelor nu trebuie sa se intample dupa ce ti-a fost furat cardul, ci dimpotriva, vei veni tu singur cu cardul la cel care vrea sa te insele.Spunem asta pentru ca skimming-ul se face prin doua foarte cunoscute metode: fie la ATM, fie la POS.Astfel, in cazul primei posibilitati, infractorii fixeaza un dispozitiv de copiere pe fanta in care tu introduci cardul. Pe langa acesta, se mai foloseste si o tastatura falsa si o minicamera video pentru inregistrarea PIN-ului, atunci cand tu il vei tasta.A doua metoda este folosita de "comercianti". In momentul in care faci o plata la un comerciant, la POS, vanzatorul iti poate trece cardul inca o data printr-un alt dispozitiv, pentru a copia informatiile de pe banda magnetica.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Ce este skimming-ul si cum iti protejezi cardul de aceasta frauda " pe Ziare.com