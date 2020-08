Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, diferentele dintre cele doua tipuri de carduri.In cazul cardului de debit, banii pe care-i ai in cont sunt fie cei de la angajator, salariul, banii depusi de parinti sau din alimentari, altele decat ale bancii. Mai simplu spus, la un card de debit "lucrezi" cu banii proprii.In cazul cardului de credit, provenienta banilor este banca. Banca este cea care ti-a acordat un imprumut la o anumita dobanda si pentru care, in fiecare luna, trebuie sa dai cel putin o suma minima din ceea ce ai cheltuit. Practic, ti-a fost acordata o linie de credit pe care tu sa o folosesti cum crezi de cuviinta, cat timp platesti totul inapoi, conform contractului.Sfatul nostru este sa apelati la un card de credit doar daca aveti absoluta nevoie, pentru ca pana la urma, aceasta si este utilitatea acestui tip de card. Dobanzile la aceste credite de pe card sunt mai mari ca in cazul unui imprumut obisnuit, de la ghiseu, sa spunem. La acestea, in situatii speciale, se pot adauga dobanzi penalizatoare care va pot ingreuna destul de mult returnarea banilor.Rubrica "Educatie Financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cum iti calculezi singur cea mai buna varianta de rata de credit pe care sa ti-o permiti cu sigurantaCredit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem cont ...citeste mai departe despre " Cardul de credit versus cardul de debit. Lucruri esentiale pe care trebuie sa le stii atunci cand le folosesti " pe Ziare.com