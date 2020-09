Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, de ce trebuie sa te feresti de creditele rapide, fara acte.Nici o institutie nu iti va acorda un credit "pe ochi frumosi", astfel ca, un credit rapid, dat fara acte, necesita din partea ta cel putin trei documente: cartea de identitate, cererea ta catre institutia financiara nebancara si o adeverinta de venit.Spuneam la inceputul articolului ca ar trebui sa te feresti de acest tip de credite dintr-un motiv foarte simplu si extrem de serios: dobanzile sunt pe zi, nu pe an, asa cum vedem la creditele bancare.Adica, daca imprumuti de la un astfel de IFN 1.000 de lei, cu o dobanda de 1% pe zi, pe o perioada de 30 de zile, la finalul perioadei va trebui sa returnezi 1.300 de lei.Mai mult, folosesc doua "carlige" foarte atragatoare pentru cineva care are nevoie de bani:"rapid si fara acte" si "acordare rapida" (de obicei, dau termene de genul: 15 minute, 30 de minute). In felul acesta, te atrag in mrejele unui credit "rapid, fara acte" si, daca nu esti atent, nu vezi ca este vorba despre dobanda pe zi!Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Capcanele creditelor rapide, fara acte. Lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand primesti astfel de oferte " pe Ziare.com