Cand folosim conturile de economii si de ce. Detalii la care trebuie sa fim atenti

La conturile de economii, poti depune si retrage bani de cate ori vrei, pentru ca dobanda agreata cu banca se calculeaza constant la suma pe care o ai in cont. De mentionat este ca, atunci cand iti deschizi un cont de economii, banca iti poate solicita o suma minima initiala.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa folosesti eficient un cont de economii.Conturile de economii sunt produse "de acumulare", adica trebuie sa cotizezi lunar la acestea pentru a ajunge la suma dorita, iar banca iti ofera anumite facilitati, daca iti respecti contractul, sau te penalizeaza, in cazul in care nu o faci.De exemplu, daca pentru un cont de economii urmaresti ca, la finalul unui an, sa strangi 1.500 de lei, atunci poti proceda astfel:- in prima luna, depui 400 de lei, care ar fi suma minima ceruta de banca (desi in unele cazuri ea poate fi mai mica), iar apoi mai depui lunar cate 100 de lei. La finalul anului, vei avea cei 400 de lei plus inca 1.100 de lei stransi in restul de 11 luni.Un alt avantaj este ca, la acest produs de economii, ai o dobanda, dar, de obicei, este mai mica decat cea de la depozitul la termen. Cu titlu de exemplu, la depozitele la termen ai putea avea o dobanda de 3%, iar la contul de economii bonificatia ar putea fi de 2%.Trebuie sa fii atent si la anumite conditii pentru ca, spre deosebire de depozitul la termen, la contul de economii poti retrage banii, iar dobanda merge in continuare pe suma ramasa. Dar sunt banci care nu iti permit sa retragi un anumit procent din banii adunati sau din suma depusa initial.Cand cauti un cont de economii, trebuie sa fii atent la dobanda pe care o ofera, la perioada pe care poti economisi, la suma minima pe care trebuie sa o depui si care este valoarea minima a depunerilor lunare.De asemenea, dupa ce te-ai lamurit cu aceste aspecte, trebuie sa te uiti la conditiile de utilizare ale contului de economii, pentru ca unele banci vin cu conditii precum:* Dobanda este fixa, iar la scadenta economiile se transfera automat in contul curent.* Nu se pot efectua retrageri de nici un fel.* Se pot efectua depuneri ulterioare, de catre orice persoana, fara o frecventa predefinita.* Pe perioada neindeplinirii graficului de depuneri, dobanda scade cu 0,30%.* Po ...citeste mai departe despre " Cand folosim conturile de economii si de ce. Detalii la care trebuie sa fim atenti " pe Ziare.com