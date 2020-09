Achizitia unei case. Cum poti pierde banii doar din cauza ca ai ratat informatii-cheie

Parintii au dorit achizitionarea unei locuinte pentru fiica lor. Au mers la vizionari de locuinte si s-au hotarat asupra imobilului pe care doreau sa-l cumpere. Au semnat ante-contract si au dat un avans de 1.000 de euro. Dupa ce au dat banii, vanzatorii le-au dat un termen destul de generos pentru a merge la banci ca sa se intereseze de un credit. Termenul a fost de 2,5 luni.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, de ce capcane trebuie sa te feresti atunci cand vrei sa iti cumperi un apartament.Ante-contractul spune clar: daca pana la data X cumparatorul nu vine cu banii, atunci pierde avansul. Cu o saptamana inainte de terminarea perioadei de gratie din ante-contract, cumparatorii anunta ca "au uitat" sa mentioneze ca sunt coplatitori la un alt credit care are o rata de 1.700 de lei. Veniturile celor doi, insumate, ajungeau la 6.500-7.000 de lei. In aceste conditii, nicio banca nu da poate nici macar un credit de nevoi personale, nici pe departe un credit imobiliar in valoare de 50.000 de euro.Greselile pe care le-au facut cumparatorii:- Ar fi trebuit sa fie transparenti, de la inceput, cu vanzatorii.- Ar fi trebuit sa se intereseze cat pot lua din banca, inainte de a semna ante-contractul.- Ar fi trebuit sa se asigure ca au macar avansul minim pentru credit, in schimb au mizat ca isi vor primi avansul inapoi daca lasa sa treaca perioada din antecontract.Ce nu au stiut cumparatorii:- Pentru a putea primi inapoi banii dati drept avans, ar fi trebuit sa faca dovada ca au in cont avansul minim cerut de banca, pe care l-ar fi dat vanzatorilor. De asemenea, la notar, in ziua expirarii ante-contractului, aveau nevoie si de o nota de refuz de credit din partea bancilor la care au fost. In consecinta, au pierdut banii.Sfaturi pentru vanzatori:- Intrebati eventualii cumparatori, inainte sa semnati un ante-contract, daca mai au si alte credite, la ce suma se incadreaza pentru un credit, daca au discutat inainte cu bancile.- Puneti termene pentru vanzare de o luna si dati dovada de bunavointa si prelungiti termenul daca actele nu sunt gata, mai ales ca prin creditele luate prin Noua Casa dureaza mai mult intocmirea actelor.- Daca nu returnati banii din avans si a fost vina cumparatorilor, riscati sa fiti dati in judecata pentru respectivul avans. Asta inseamna ca pe durata procesul ...citeste mai departe despre " Achizitia unei case. Cum poti pierde banii doar din cauza ca ai ratat informatii-cheie " pe Ziare.com