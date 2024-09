Se anunță schimbări pentru clienții români ai Revolut. Modificările legate de conturi vin la finalul acestui an

Revolut Bank UAB, care are 4 milioane de clienți în România, a anunțat că va implementa numărul de cont românesc, o schimbare care va fi implementată în ultimul trimestru al acestui an. Astfel, sucursala locală a băncii va funcționa din decembrie.

România este a doua cea mai mare piață la nivel global a Revolut, conform Adevărul. Compania are licență bancară în Lituania, iar depozitele clienților sunt asigurate prin schema de garantare din țara respectivă. În prezent, numerele de cont (IBAN) sunt furnizate clienților din România prin Libra Bank.

În mai 2022, Revolut s-a înscris în registrul sucursalelor bancare al băncii centrale din România, însă nu are încă activitate cu publicul sub această formă. Banca Națională a României ar fi cerut Revolut să grăbească deschiderea sucursalei locale, conform Profit. Banca centrală consideră că, pe fondul expunerii semnificative la piața autohtonă, Revolut prezintă un risc sistemic major și ar vrea să o supravegheze direct. Dacă nu are licență bancară în România, ci activează ca sucursală, revolut nu va fi în mod direct sub supravegherea prudențială a BNR, această responsabilitate rămânând pe banca centrală a Lituaniei.

"Pe măsură ce rata de adopție crește, vom aduce și mai multe motive pentru ca utilizatorii să își intensifice utilizarea Revolut ca principalul lor cont bancar, pentru nevoi financiare de zi cu zi. De aceea, compania și-a setat ca obiectiv să localizeze cât mai mult acele produse care fac parte din oferta de cont bancar principal. Vom extinde accesul clienților la IBAN-uri locale Revolut în cât mai multe piețe, prin sucursale locale. Am făcut asta deja în Franța, Irlanda, Spania, Olanda, vom continua până la sfârșitul anului cu alte patru piețe, printre care și România", spune Gabriela Simion, Manager General al Revolut Bank UAB Sucursala România, conform sursei citate.

