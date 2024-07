Recuperatorii au cumparat credite de 1,5 miliarde de lei in 2012, de la banci

Bancile din Romania au vandut in primele zece luni credite cu o valoare cumulata de circa 1,5 mld. de lei catre recuperatorii de creante, astfel ca peste 90% din bancile care au portofoliu de credite de retail au vandut, a declarat pentru NewsIn directorul general al Kruk International.

Valoarea totala a creantelor cumparate in primele zece luni de recuperatorii de datorii, de la clienti precum banci, operatori telecom sau furnizori de utilitati, se ridica la circa 2,8 miliarde lei.

"Marea majoritate a bancilor din piata au vandut credite. Pana la jumatatea anului trecut au vandut preponderent bancile mari si medii, insa in ultimele 12 luni au inceput sa vanda si bancile de talie mica si medie care nu facusera niciun fel de tranzactie de vanzare. De asemenea, in prezent sunt in curs de derulare licitatii pentru portofolii care apartin unor banci care nu au vandut niciodata creante", a mentionat directorul general al Kruk International, Isabela Iacob.

Aceasta a mai spus ca bancile care au vandut portofolii de credite de retail au inceput sa manifeste, in ultima perioada, "o deschidere pentru vanzarea de credite IMM".

"De anul acesta, bancile au inceput sa vanda nu doar creante de retail si ci credite pentru IMM. Bancile vand preponderent credite de retail, insa exista deschidere si catre segmentul al creditelor pentru IMM-uri.", a explicat Isabela Iacob.

Directorul general al Kruk International a subliniat ca marea majoritatea a bancilor au vandut cel putin un portofoliu de creante. "Sunt banci care vand in mod constant portofolii de creante. Pot vinde anual, de doua ori pe an, trimestrial sau chiar lunar, in functie de politica fiecareia si dimensiunea portofoliilor de credite neperformante. In ceea ce priveste cumpararea de credite, colabaram cu peste 90% din bancile de pe piata. Marea majoritate a bancilor externalizeaza si vand astfel de portofolii", a mai spus Isabela Iacob.

Ads

Piata colectarii de creante va stagna sau va creste usor in acest an fata de 2011

Directorul general al Kruk International estimeaza ca piata colectarii de creante va stagna sau va creste usor in acest an fata de 2011, cand era la un nivel de circa 6 miliarde lei.

"Se va inregistra o scadere de aproximativ 10-15% pe partea de externalizare de credite, insa volumele respective se vor duce catre zona de vanzare", a mai spus Isabela Iacob.

In ceea ce priveste structura la nivelul pietei de colectare de creante, aproximativ 50% provin de la banci, 35% de pe segmentul telecom, circa 7% sunt reprezentate de utilitati (telefon, gaz, electricitate), 2% de asigurari, iar restul de alte tipuri de creante.

Creditele externalizate la nivel de piata in 2011 se ridica la circa 4 miliarde lei, din care aproximativ 60% reprezentau creditele externalizate de banci.

Compania Kruk International SRL a fost infiintata in anul 2007 de grupul Kruk. Compania este specializata in managementul integrat al creantelor, avand clienti atat din sectorul financiar, cat si companii de servicii.

Kruk International a dezvoltat activitati de colectare a creantelor bancare, a creantelor companiilor de asigurari si leasing, operatorilor de telefonie fixa si mobila, cat si ale companiilor de distributie a bunurilor de larg consum. Compania este, de asemenea, un jucator important pe piata achizitiei de portofolii de creante, in special de la banci.

Ads