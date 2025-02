Lichiditate suficienta pe piata financiara. BNR a renuntat la restrictii in ultima luna

Banca Nationala a Romaniei (BNR) va acorda luni bancilor sumele solicitate la licitatia repo, pentru a patra saptamana consecutiv, dupa 21 de saptamani in care a limitat suma disponibila pentru aceste operatiuni.

Prin licitatiile repo BNR ofera lichiditate bancilor comerciale si preia in schimb titluri de stat, la dobanda de politica monetara, de 5,25% pe an. Banii sunt imprumutati pentru o saptamana.

Incepand din 4 martie BNR nu a mai limitat imprumuturile acordate bancilor comerciale prin licitatiile repo.

Suma imprumutata de la BNR prin licitatia repo a scazut semnificativ, pe fondul cresterii lichiditatii din piata. Astfel, saptamana trecuta doua banci cu 247 mil.lei, cea mai mica suma din ultimele 17 luni la licitatia repo.

Dobanzile practicate luni dimineata de bancile comerciale pentru depozitele in lei atrase pe termen de o zi au crescut la 4,9 - 5,4%, de 1,9% - 2,4% pe an vineri.

Cresterea a fost determinata de faptul ca duminica a inceput o noua perioada in care bancile trebuie sa constituie rezervele minime obligatorii cerute de BNR.

Banca centrala a reluat pe 8 octombrie limitarea sumelor imprumutate prin licitatiile repo, intr-un moment in care cursul a urcat pe piata interbancara peste 4,59 lei/euro si se indrepta spre maximele istorice. Sumele imprumutate de BNR in cadrul licitatiilor repo saptamanale au variat in perioda octombrie - febuarie intre 4 miliarde lei si 11 miliarde lei.

In acelasi timp, sumele licitate de banci in cadrul licitatiilor repo au fost cuprinse intre 12,735 miliarde lei si un record de 38,496 miliarde lei. Sumele ridicate solicitate de banci au fost determinate de faptul ca atunci cand suma de la licitatia repo este limitata banii sunt acordati pro-rata, in functie de un indice rezultat in urma impartirii sumelor subscrise si a valorii prezentate de banca centrala.

Astfel, cand BNR anunta un plafon, bancile liciteaza valori mai ridicate pentru a se asigura ca primesc cat mai mult din sumele vizate.

