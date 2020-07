Concilierea prin intermediul CSALB, solutia rapida si gratuita la indemana romanilor

CSALB intermediaza, gratuit pentru persoanele fizice si in mai putin de trei luni, negocierea dintre consumatori si banci sau IFN-uri pentru contractele incheiate intre acestia aflate in derulare.Consumatorii din orice judet al tarii pot trimite cereri catre CSALB, completand un formular online direct pe site-ul www.csalb.ro Imediat ce Banca accepta intrarea in procedura de conciliere este desemnat un conciliator. CSALB colaboreaza, renumiti specialisti in Drept, cu expertiza in domeniul financiar-bancar. Totul se rezolva amiabil, iar intelegerea partilor are puterea unei hotarari in instanta., ne spune mai multe despre serviciile Centrului si cat de usor pot fi accesate.E drept, traim vremuri dificile, dar tocmai acestea pot deveni o oportunitate, ajutandu-ne sa punem relatiile dintre consumator si banca pe un fundament nou. Tocmai de aceea indemnam bancile sa adere la metoda de solutionare alternativa in afara instantelor de judecata, deoarece are atat beneficii financiare, cat mai ales reputationale. Iar reputatia, pentru o banca, este esentiala, mai ales intr-o perioada dificila asa cum este cea pe care o traversam.La Centru, suntem adaptati din punct de vedere logistic vremurilor si pregatiti sa fim aici in orice moment pentru a intermedia negocierea. Pe toata perioada starii de urgenta, dar si acum, in starea de alerta, am fost si suntem accesibili online.Conciliatorii nostri sunt permanent in contact cu institutiile financiare si cu persoanele fizice, iar activitatea lor nu s-a oprit deloc. Chiar am obtinut rezultate-record in negocierile din aceasta perioada.Poate si pentru ca bancile au devenit mai flexibile si inteleg mai bine nevoile consumatorilor. Suntem usor de accesat si disponibili online pentru nevoia oricarui consumator din Romania, care isi doreste o solutie echitabila intr-un conflict cu banca.La finalul acestei perioade dificile cu siguranta vor avea de castigat doar acele banci si IFN-urile care si-au pastrat increderea consumatorilor, inclusiv prin activitatea de solutionare alternativa din cadrul CSALB.Oamenii vin cu speranta ca vor gasi o solutie la problema lor, cu ajutorul unui specialist neutru, asa cum sunt conciliatorii cu care CSALB colaboreaza.In ultimii ani avem peste 1.500 de romani care si-au rezolvat problemele, fie prin reducerea sau eliminarea unor comisioane, prin scaderea dobanzilor, reducerea partiala a soldului creditului sau prin stergerea totala a datoriilor sau prin obtinerea unor solutii favorabile legate de plati, carduri, conturi sau pe alte spete.De exemplu, cazul recent al unei familii din Bucuresti exemplifica solutiile care pot fi obtinute in cadrul CSALB. Este vorba despre o familie cu trei copii, care isi achita cu greutate ratele la doua credite denominate in CHF, la doua banci diferite, si care a obtinut in cadrul Centrului stergerea completa din sold a unuia din credite si reducerea cu 30% a celui de-al doilea imprumut.Toate acestea s-au intamplat in mai putin de jumatate de an din momentul depunerii primei cereri. Procedura de depunere a cererii este simpla, iar documentele se ataseaza foarte usor in aplicatia de pe site.Anul trecut, CSALB a inregistrat cel mai mare numar de cereri din primii 4 ani de activitate: 2.117 de cereri.Anul acesta, pana spre finalul lunii iulie, am inregistrat 1.563 de cereri, ceea ce inseamna ca estimam o depasire a nivelului de anul trecut, daca acest ritm se mentine. De exemplu, in lunile de stare de urgenta am avutde cereri inregistrate saptamanal, de aproape trei ori mai multe decat media saptamanala a anului trecut.Anul acesta pare a fi anul recordurilor in materie de valoare a beneficiilor obtinute de consumatori: recordul valoric in lei (298.000 Lei stersi din datoria unui bucurestean) si recordul in CHF (52.000 CHF stersi din datoria unui consumator din Oradea) - ambele obtinute in luna ianuarie.In luna iunie, o familie din capitala a primit in cadrul CSALB decizia de stergere a intregii datorii pe care o mai avea de achitat catre o banca: 43.000 de CHF. In cadrul Centrului avem 19 conciliatori care negociaza direct intre consumatori si banci sau IFN-uri. Acestia sunt juristi reputati, iar consumatorii pot beneficia gratuit de serviciile lor.Pana in acest moment, peste 300 de cereri au fost acceptate pentru negociere de catre banci si IFN-uri, iar 185 de cereri au fost solutionate direct de catre parti, dupa sesizarea CSALB. In ultimii patru ani, beneficiile obtinute de consumatori in urma negocierilor depasescToate aceste cifre exprima faptul ca oamenii au incredere in noi, in conciliatorii CSALB si, mai ales, in solutiile pe care le oferim.In primul rand, suntem multumiti sa constatam ca tot mai multe banci le recomanda propriilor clienti sa se adreseze Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) atunci cand au un o nemultumire.Pana acum, am primit consumatori trimisi catre conciliere de toate bancile comerciale care au activitate de retail. Odata cu inrautatirea situatiei economice din cauza pandemie, cele mai mari banci din sistem - BCR, BRD si Banca Transilvania - si-au indemnat public consumatorii sa solicite o negociere in cadrul CSALB, daca intampina probleme in plata ratelor si sa nu astepte pana cand problemele se agraveaza.Acelasi sfat il transmit ING, Raiffeisen si CEC Bank. Credem ca mai avem de lucrat in ceea ce priveste cresterea numarului de dosare, si, tocmai de aceea, am facut o serie de recomandari institutiilor financiar-bancare.In primul rand, ne dorim sa scada gradul de clasare a cererilor pe care le trimitem catre banci pentru conciliere si sa vedem o si mai are disponibilitate din partea acestora. In acest moment, media cererilor clasate la nivelul sistemului bancar, in anul 2020, este de 29% din totalul cererilor primite de CSALB.In cazul IFN-urilor, peste 70% dintre cereri sunt clasate. Exista si banci care stau mult mai bine la acest capitol decat media, in sensul ca au procentul de clasare chiar mai mic de 10%. Bancile trebuie sa aiba o disponibilitate reala catre negociere, iar solutia oferita sa fie una echitabila.Mai credem ca bancile trebuie sa tina cont si de perspectiva capacitatii consumatorilor de a duce creditele mai departe.Pe de alta parte, recomandam bancilor sa rezolve amiabil cat mai multe dintre cererile pe care, altfel, le-ar respinge nejustificat, mai ales in spetele simple. Si, pentru ca de la inceputul lui 2020 legea ne-a oferit posibilitatea de a solutiona alternativ si diferende legate de plati efectuate de persoane juridice, ne dorim ca institutiile financiar-bancare sa accepte si cererile venite de la acesteapentru probleme legate de serviciile de plata.In primul rand in urma negocierilor, partile isi continua relatia contractuala in termeni amiabili, neconflictuali. Un alt avantaj este ca, in cadrul Centrului, cazurile nu sunt analizate sub raportul legalitatii lor - asta fac instantele - ci este urmarita solutia echitabila.In urma negocierilor, contractele sunt adaptate la situatia economica si sociala a consumatorilor, devin flexibile. Apoi, solutiile sunt date de conciliatorii CSALB. Acestia sunt reputati profesionisti in domeniile juridic si bancar, profesori universitari, avocati renumiti, fosti judecatori.Spre exemplu, daca un proces in instanta inseamna pentru consumator timp pierdut, disconfort si bani cheltuiti, concilierea prin intermediul CSALB are avantajul rezolvarii rapide a cererii depuse, dar si al gratuitatii serviciilor.Timpul mediu de solutionare a unei negocieri in cadrul CSALB este de 55 de zile. In cazul in care consumatorul apeleaza la conciliere prin intermediul CSALB, atat banca, dar si consumatorul au numai de castigat.