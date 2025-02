Bank of Cyprus din Romania va fi vanduta. Cat pierd romanii cu depozite mari

Marii deponenti la principala banca din Cipru ar putea fi obligati sa accepte pierderi de pana la 60%, mult mai mult decat s-a estimat initial in cadrul pachetului de salvare european pentru a salva tara de la faliment, au declarat oficiali, citati de Associated Press si agentia CNA.

Nici viitorul sucursalelor nu arata foarte bine, ministrul de finante cipriot anuntand ca sucursalele straine, precum cea din Romania, vor fi in cele din urma vandute.

Depozitele de peste 100.000 de euro /128.000 dolari/ la Bank of Cyprus /Trapeza Kyprou/ vor pierde 37,5% in bani ce vor fi convertiti in actiuni bancare, potrivit unui comunicat al bancii centrale. Intr-un al doilea raid asupra acestor conturi, deponentii ar putea pierde de asemenea inca pana la 22,5%, in functie de ceea ce expertii determina ca este necesar pentru a sprijini rezervele bancii. Expertii vor avea la dispozitie in acest sens 90 de zile.

Restul de 40% din depozitele mari la Bank of Cyprus vor fi "inghetate temporar din motive de lichiditati", dar continuand sa acumuleze nivelurile existente de interes, plus alte 10%, a mai declarat banca centrala.

Economiile convertite in actiuni bancare ar permite, teoretic, deponentilor sa-si recupereze in cele din urma pierderile. Dar actiunile detin in prezent o valoare mica si este incert cand anume actiunile vor recastiga o valoare egala cu pierderile deponentilor, noteaza AP.

Legile de urgenta adoptate saptamana trecuta permit autoritatilor cipriote sa ia aceste masuri.

Ministrul cipriot al finantelor Michalis Sarris a declarat ca masurile au fost luate pentru a pune Bank of Cyprus pe o baza solida.

"Am suferit o lovitura serioasa, fara indoiala... dar acum avem o banca ce este reformata si gata sa-si asume rolul in economia cipriota", a declarat el, citat de agentia de stat Cyprus News Agency /CNA/.

Analistii au afirmat sambata ca impunerea de pierderi mai mari clientilor la Bank of Cyprus ar restrange in continuare afacerile deja paralizate, in timp ce Ciprul incearca sa-si reconstruiasca sectorul bancar in schimbul pachetului de salvare international.

Sofronis Clerides, profesor de economie la Universitatea din Cipru, a declarat: "Cele mai multe prejudicii vor fi facute afacerilor ce au avut banii in banca" pentru a plati furnizorii si angajatii. "E destula diferenta intre o pierdere de 30% si o pierdere de 60%". Cu afacerile paralizate, Ciprul ar putea fi tras in jos intr-o recesiune si mai profunda, a notat el.

Europa a cerut ca marii deponenti ai primelor doua principale banci din Cipru - Bank of Cyprus si Laiki Bank /Popular Bank/ sa accepte pierderi pentru a plati salvarea tarii de 16 miliarde de euro /20,5 miliarde dolari/. Toate depozitele de pana la 100.000 sunt sigure, ceea ce inseamna ca un deponent cu 500.000 de euro in banca va suferi pierderi doar pe restul de 400.000, noteaza AP.

Oficialii ciprioti au declarat anterior ca marii deponenti la Laiki - care va fi absorbita de Bank of Cyprus - ar putea pierde pana la 80%. Dar potrivit acestora, conturile mari la Bank of Cyprus ar pierde doar 30 la 40%.

Intrebat despre anuntul de sambata, Antonis Ellinas, de la departamentul de stiinte politice la Universitatea din Cipru, a prezis ca somajul, in prezent de 15%, va trece "probabil prin acoperis" in urmatorii cativa ani.

Exista de asemenea ingrijorarea ca marii deponenti - inclusiv multi rusi bogati - isi vor lua banii si vor pleca rapid din insula imediat ce restrictiile de capital impuse de autoritatile cipriote pe tranzactiile bancare pentru a preveni o astfel de posibilitate sunt ridicate in aproximativ o luna.

Sarris, ministrul de finante, a mai anuntat ca sucursalele din strainatate ale Bank of Cyprus si Laiki Bank, ca cele din Marea Britanie, Rusia, Ucraina si Romania, vor fi in cele din urma vandute. De asemenea, el a mai spus ca cipriotii vor cauta noi piete, cum ar fi China si tarile arabe, mentinand in acelasi timp relatii de afaceri bune cu rusii, "in ciuda amaraciunii lor".

