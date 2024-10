Semne bune: Aproape 300 de banci din zona euro ramburseaza mai repede banii de la BCE

278 de institutii financiare din zona euro vor rambursa in 30 ianuarie, peste 137 de miliarde de euro din imprumuturile de urgenta pe trei ani acordate de Banca Centrala Europeana (BCE), bancile optand sa achite banii mai devreme, un semn al imbunatatirii situatiei pe pietele financiare

Vineri, BCE a anuntat ca 278 de banci au decis sa achite creditele cel mai devreme posibil, in 30 ianuarie.

Banca Centrala Europeana a demarat, in aprilie, a doua operatiune de refinantare pe 36 de luni, acordand imprumuturi de 530 de miliarde de euro unui numar de 800 de banci din zona euro, pentru a stimula acordarea de credite companiilor si a reduce costurile de creditare ale guvernelor. Anterior, la finele lunii decembrie 2011, BCE a acordat unui numar de 523 de banci imprumuturi pe trei ani in valoare de 468 de miliarde de euro, la o dobanda de 1%.

"Trebuie sa asteptam sa vedem ce se va intampla cu imprumuturile pe trei luni. Numai atunci vom sti cu adevarat ce s-a intamplat. Bancile ar putea doar sa schimbe imprumuturile pe trei ani in credite pe trei luni", a declarat economistul Juergen Michels, de la Citigroup Inc in Londra.

"Achitarea mai devreme a imprumuturilor de la BCE este un semnal pozitiv", a afirmat luna acesta Ewald Nowotny, membru in Consiliul guvernatorilor BCE.

