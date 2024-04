Noua mii de angajati din banci si-au pierdut slujba in ultimele 3 luni, doar in Marea Britanie

Aproximativ 9.000 de locuri de munca au fost reduse in sectorul serviciilor financiare din Marea Britanie in ultimele trei luni, concomitent cu scaderea volumelor de afaceri si a profitabilitatii, potrivit grupului de angajatori CBI si PwC.

Datele provin dintr-un sondaj privind 104 companii, potrivit Agerpres.

Reducerile de locuri de munca au fost cel mai profunde in sectorul bancar, care a fost marcat de un scandal privind rata dobanzii de referinta Libor si o incetinire a veniturilor bancare din investitii.

Scandalul Barclays - Libor: Inca patru banci grele ies la suprafata

Grupurile din domeniul serviciilor financiare sustin ca o crestere a volumului de afaceri se va relua in trimestrul urmator, potrivit sondajului CBI/PwC, dar se asteapta, de asemenea, sa se reduca inca 3.000 de locuri de munca.

In acelasi timp, noile posturi vacante de pe piata financiara din Londra au scazut cu 19% luna trecuta, comparativ cu luna august si cu 43% comparativ cu un an in urma.

Directorul de operatiuni Hakan Enver a avertizat ca tensiunea asupra bancilor le-ar putea determina sa amane deciziile de recrutare pana la noul an. Matthew Fell, director pentru piete competitive la CBI, a declarat ca sectorul serviciilor financiare s-a confruntat cu un trimestru dur, cu volume de vanzari care au scazut in mod neasteptat si cu costuri medii in crestere, scazand astfel profiturile. Sentimentul privind situatia afacerilor a continuat de asemenea sa se deterioreze.

Cu toate acestea, a spus el, companiile se asteapta ca aceasta slabire in activitate sa fie temporara si a prezis o revenire la o crestere a volumului de afaceri si a veniturilor in trimestrul urmator.

Cea mai mare amenintare la adresa sectorului bancar este reprezentata de cererea slaba, spun reprezentantii PwC.

