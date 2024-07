Fuga de taxe: Sistemul bancar "gri" a ajuns la 67 trilioane de dolari

Sistemul bancar "gri", care include activitatile fondurilor money market, asiguratorilor monoline si vehiculelor investitionale off-balance sheet, a atins nivelul de 67 de trilioane de dolari si poate ameninta stabilitatea sistemului financiar mondial daca nu va fi mai bine reglementat, a anuntat Consiliul pentru Stabilitate Financiara.

"Trebuie implementate mecanisme de monitorizare si reglementare vizand sistemul bancar gri, pentru a reduce acumularea riscurilor", se arata in raportul Consiliului, altfel tranzactiile bancare "gri" ar putea "amplifica reactia pietelor in conditii de lichiditate redusa", arata Mediafax, citand Bloomberg.

Organismele internationale de reglementare au limitat practicile de risc ale bancilor in urma crizei financiare mondiale declansate dupa falimentul Lehman Brothers, in 2008, insa exista motive de ingrijorare ca institutiile financiare folosesc industria bancara gri pentru a evita noile reguli impuse.

Consiliul pentru Stabilitate Financiara este format din reprezentanti ai autoritatilor de reglementare financiara si bancilor centrale.

Potrivit datelor institutiei, industria bancara "gri" a crescut cu 41.000 miliarde de dolari in perioada 2002-2011. In 2005, 44% din activitate se desfasura in Statele Unite, fata de 35% in prezent, in timp ce ponderea Europei si Marii Britanii a crescut.

Autoritatile califica drept activitati bancare "in umbra" acele tranzactii care permit bancilor sa deruleze tranzactii si afaceri in afara bilanturilor, precum si cele care permit investitorilor sa ocoleasca bancile si functiile pe care acestea le indeplinesc in mod traditional pe piete.

Consiliul recomanda reglementari mai dure si in zona acordurilor repurchase si schimburilor cu instrumente financiare si considera ca institutiile financiare mari ar trebui sa fie obligate sa-si informeze mai bine actionarii privind astfel de tranzactii.

Propunerile Consiliului vor fi inaintate sefilor de stat din G20 la summit-ul de anul viitor din Sankt Petersburg, Rusia.

