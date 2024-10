Commerzbank concediaza pana la 6000 de angajati, pana in 2016

Commerzbank, al doilea grup bancar german, a anuntat joi ca are de gand sa elimine aproximativ 10% din forta sa de munca pana in 2016, in incercare de a-si reduce costurile si a revitaliza operatiunile din domeniul retail banking.

Banca a precizat ca intentioneaza sa elimine 4.000-6.000 de locuri de munca full-time, insa cifra exacta va fi negociata cu reprezentantii sindicali cu prilejul negocierilor care vor demara in luna februarie. In prezent, Commerzbank are in total 56.000 de angajati dintre care 49.000 sunt pozitii full-time.

"Daca vrem sa ne atingem tintele de crestere si profit intr-un mediu dificil, trebuie sa ne ajustam structura personalului", se arata intr-un document intern elaborat de responsabilul cu resursele umane din consiliul de administratie de la Commerzbank, Ulrich Sieber.

"Restructurarile sunt dramatice, mai severe decat cele care au avut loc cu ocazia integrarii Dresdner Bank in Commerzbank", a declarat un responsabil sindical, facand referire la fuziunea celor doua banci germane in 2009.

La fel ca si alte banci europene, Commerzbank se confrunta cu dobanzi reduse, cresterea costurilor ca urmare noilor reglementari si cresterea aversiunii fata de risc in randul clientilor.

Miercuri, banca britanica Lloyds Banking Group a anuntat ca va elimina 940 locuri de munca, iar o serie de surse din interiorul Unicredit au indicat ca banca italiana are de gand sa elimine aproximativ 1.000 de locuri de munca la divizia sa din Germania.

Ads