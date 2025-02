Vicepresedintele Bancii Centrale Ruse a fost asasinat

Asasinat in stil mafiot la Moscova. Vicepresedintele Bancii Centrale a Rusiei, Andrei Kozlov, a fost impuscat in plina strada, in apropiere de un stadion din Moscova. Dus de urgenta la spital, unde a fost operat, Kozlov a murit din cauza ranilor foarte grave. Politistii rusi incearca acum sa dea de urmele atacatorului.

Asasinatul a avut loc pe o strada linistita, in apropierea clubului Spartak Moscova. Andrei Kozlov a parasit cladirea impreuna cu soferul si bodyguardul sau, cand un agresor necunoscut a deschis focul.

Lovit de mai multe gloante, Kozlov a cazut la pamant. Soferul sau a fost ucis pe loc, iar bodyguardul a fost si el impuscat. Aflat in stare critica, in special din cauza ranilor suferite la cap, vicepresedintele Bancii Centrale a Rusiei a fost dus imediat la spital, unde a fost operat. Medicii nu au reusit sa il mai salveze.

Un purtator de cuvant al spitalului a anuntat ca Andrei Kozlov a murit in zori. Inca de azi-noapte, politistii rusi au incercuit locul asasinatului si au lansat o vasta operatiune pe urmele ucigasului. Procurorul general al Moscovei considera ca aceasta crima ar fi legata de functia lui Kozlov.

In varsta de 41 de ani, el era cunoscut pentru fermitatea de care a dat dovada in Banca Centrala, unde s-a ocupat cu atribuirea licentelor catre bancile comerciale. Kozlov era foarte dur in relatiile cu bancile acuzate ca au spalat bani si ca au desfasurat si alte activitati ilegale.

Realitatea TV

