Se închide o bancă din Romania, la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienți despre conturile lor

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:39
First Bank a fuzionat cu Intesa Sanpaolo FOTO Pixabay

Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală, urmând să se finalizeze la 31 octombrie 2025. De la această dată, cardurile First Bank nu vor mai funcționa, iar portofoliul de clienți, produse și servicii va fi preluat de Intesa Sanpaolo Bank România, asigurând o tranziție sigură și continuă.

Clienții vor beneficia de acces la o rețea extinsă de sucursale și bancomate, servicii digitale îmbunătățite și expertiza unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa, în timp ce perioada de migrare tehnică, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, va fi folosită pentru transferul complet al conturilor și produselor, cu restricții temporare în accesul la sucursale și servicii. Fuziunea marchează integrarea First Bank într-o rețea bancară europeană de încredere și facilitează continuitatea și securitatea operațiunilor pentru clienți.

"Fuziunea se apropie și ne dorim ca tranziția către Intesa Sanpaolo Bank să fie cât mai simplă.

Iată checklist-ul tău de pregătire:

- Ai noul card emis de Intesa Sanpaolo Bank

Dacă nu ai intrat în posesia lui, verifică notificarea personalizată primită pe e-mail în data de 22.08.2025 pentru toate detaliile.

- Cunoști noul tău IBAN, aferent contului corespondent la Intesa Sanpaolo Bank.

Îl poți verifica și online, aici https://www.intesasanpaolobank.ro/per.../integrare_FirstBank

- Ți-ai notat numele de utilizator și parola pentru serviciul Internet/Mobile Banking – îți vor fi utile după data de 03.11.2025, pentru autentificarea în aplicația Intesa Sanpaolo Bank.

Dacă ai nevoie de asistență, te așteptăm în orice sucursală First Bank sau ne poți contacta telefonic la numărul 0800 801 802 (apel gratuit, apelabil din orice rețea națională) sau +40 21 303 6969 (tarif normal, apelabil din România și străinătate)", transmite First Bank România.

