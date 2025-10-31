O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:38
O bancă dispare azi din România. Ce se întâmplă cu clienții: Acces restricționat la servicii
Banca First Bank a încetat oficial să mai existe în România începând de vineri, 31 octombrie, după finalizarea înregistrării fuziunii prin absorbţie cu Intesa Sanpaolo Bank România, au transmis surse din mediul bancar. Banca Naţională a României şi Registrul Comerţului şi-au dat avizul, iar operaţiunea urmează să devină efectivă din data de 3 noiembrie 2025, când migrarea tehnică a conturilor şi produselor va fi încheiată în sistemul practic al băncii italiene.

„Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31 octombrie 2025, în baza aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României și a înregistrării la Registrul Comerțului”, anunţa într-un comunicat instituţia bancară la jumătatea lunii octombrie. Potrivit unor surse din piaţă, aprobarea Registrului Comerţului a fost comunicată pe 30 octombrie, astfel că, formal, din 31 octombrie First Bank a încetat să mai existe ca entitate distinctă.

Perioada 31 octombrie–2 noiembrie este destinată operaţiunilor tehnice de migrare. Clienţii au fost informaţi că 30 octombrie 2025 a fost ultima zi în care au putut utiliza produsele şi serviciile sub marca First Bank, iar instrucţiunile de tip Direct Debit cu scadenţă ulterioară acestei date nu vor mai putea fi onorate de vechea platformă. Utilizatorii au fost sfătuiţi să efectueze plăţile programate, să îşi achite obligaţiile restante şi să comunice noile IBAN-uri primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor şi partenerilor, pentru ca tranzacţiile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Pe durata migraţiei, accesul la anumite servicii va fi restricţionat. Cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025, „în limita soldului disponibil la finalul zilei de 30 octombrie 2025”, iar cardurile de credit vor deveni active începând cu 3 noiembrie 2025. După finalizarea procesului, clienţii vor avea acces complet la fonduri şi la noile servicii de Internet şi Mobile Banking oferite de Intesa Sanpaolo Bank România.

