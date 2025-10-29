Valoarea activelor nete ale fondurilor mutuale ale Bancii Transilvania se situeaza la aproape 55 milioane lei

Valoarea activelor nete ale celor trei fonduri deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) se cifra la data de 1 februarie la peste 54,79 milioane lei, potrivit datelor comunicate de BT.

Activele nete ale fondului BT Clasic totalizeaza 15,51 milioane lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie este de 1,26 milioane, detinute de 165 investitori.

Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situeaza la 34,46 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 2,21 milioane, detinute de 1.131 investitori, iar pentru BT Index activele nete insumeaza 4,82 milioane lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie este de 441.383, detinute de 66 investitori.

Toate cele trei fonduri mutuale administrate de Banca Transilvania au inregistrat randamente pozitive in ultimele 30 de zile, valoarea unitatii de fond situandu-se luni la 12,30 lei (plus 5,85 la suta) pentru BT Clasic si 15,56 lei (plus 14,32 la suta) pentru BT Maxim, respectiv 10,92 lei (plus 8,76 la suta) pentru BT Index.

In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 4,08 la suta, depozitele bancare - 51,92 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 18,97 la suta, obligatiunile corporative - 21,71 la suta si obligatiunile municipale - 3,22 la suta.

In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 2,49 la suta, depozitele bancare - 24,3 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 69,92 la suta, obligatiunile corporative - 2,52 la suta si obligatiunile municipale - 0,54 la suta.

La BT Index disponibilitatile la vedere reprezinta 4,97 la suta, depozitele bancare - 14,89 la suta, iar actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 80,05 la suta.

In acest an, randamentele cumulate sunt de 5,94 la suta la BT Clasic, 8,76 la suta la BT Index, respectiv 14,32 la suta pe BT Maxim, iar de la lansare, din 22 august 2005, randamentele realizate au fost de 23 la suta pe BT Clasic, respectiv de 55,6 la suta pe BT Maxim.

