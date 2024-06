Efecte criza politica: sectorul SIF cade cu 7%

Indicele BET-FI, care reflecta evolutia celor cinci societati de investitii financiare (SIF), se prabusea cu 7% la mai putin de o ora inainte de inchiderea sedintei bursiere, in contextul in care criza politica si corectiile agresive din pietele externe i-au convins sa isi marcheze cu rapiditate profiturile generoase din ultima perioada, transmite NewsIn.



"Cred ca a inceput sa se instaureze usor, usor, in randul investitorilor, si in special al celor cu apetit speculativ, ideea ca ar putea urma o corectie masiva", a spus, pentru NewsIn, Gabriel Necula, broker la Prime Transaction.

Totodata, brokerul crede ca aceasta corectie importanta fost determinata de doua elemente foarte importante: scaderile din pietele externe si criza politica din Romania.

Schimburile realizate vineri pe piata de actiuni a BVB s-au cifrat la 40,03 milioane lei (9,36 milioane euro), in timp ce pe piata obligatiunilor a fost transferat un pachet cu titluri de stat, pentru suma de 1,66 milioane lei.

Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide zece titluri listate la BVB, a scazut cu 4,36%, pana la 4.123,80 puncte, in timp ce indicele compozit, BET-C, a coborat cu 4,06%, pana la 2.512,90 puncte.

Indicele BET-FI, al celor cinci societati de investitii financiare (SIF), a pierdut 7,01%, pana la 22.852,94 puncte, iar indicele ROTX, jucat la Bursa din Viena, a coborat cu 2,21%, ajungand la 8.969,45 puncte.

Indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 4,99%, pana la 417,24 puncte, iar indicele BET-NG, care reflecta evolutia a zece titluri din sectorul energetic de la Bursa, a coborat cu 4,41%, pana la 554,88 puncte.

"Probabil ca aceste scaderi au legatura si cu evenimentele politice, dar aceasta situatie se suprapune in acelasi timp pe tendinta de marcare a profiturilor frumoase din ultima perioada. Oricum, investitori isi lichideaza portofoliile din cauza celor trei factori: scaderea pietei americane, imprejurarle politice si tentatia marcarilor de profit", e de parere Marian Lupu, directorul general adjunct al Estinvest. "

Cred ca este mai degraba o corectie, dupa cresterile importante din ultima perioada, mai ales pe SIF-uri. Era asteptata o corectie si acum cred ca a fost momentul cel mai potrivit, dar nu ma asteptam sa fie atat de severa totusi", a adaugat el.

De asemenea, bursele europene inregistrau corectii severe la ora inchiderii sedintei BVB, in contextul in care temerile cu privire la revenirea economiei globale s-au amplificat dupa publicarea statisticilor slabe din piata muncii a Statelor Unite.

Astfel, indicele reprezentativ pentru cele mai importante 100 de actiuni listate pe bursa londoneza, FTSE, scadea cu 1,52%, pana la 4.971,15 puncte, iar indicele pietei din Frankfurt, DAX, cobora cu 1,70%, pana la 5.460,38 puncte.

Indicele celor mai solide 40 de actiuni de la Bursa din Paris, CAC40, scadea cu 2,12%, pana la 3.642,01 puncte.

Piata muncii din Statele Unite a dat semne de slabiciune in Septembrie, desi investitorii asteptau sa vada semne de revenire, in conditiile in care angajatorii au mai taiat 263.000 de slujbe, iar rata somajului a atins un maxim al ultimilor 26 de ani, de 9,8%.

Actiunile SIF Oltenia (SIF5) au fost cele mai lichide din piata, cu un rulaj de 11,12 milioane lei, si s-au depreciat cu 8,06%, la 1,14 lei, fiind urmate de titlurile SIF Moldova (SIF2), cu un declin de 8,77%, la 1,04 lei, pe fondul unor tranzactii de 6,48 milioane lei.

Actiunile SIF Transilvania (SIF3) au pierdut 5,59%, ajungand la 0,675 lei, pe o lichiditate de 3,43 milioane lei.

"Ma astept ca in sedintele viitoare sa vedem o calmare pe SIF-uri, deoarece ar putea sa apara o usoara revenire tehnica pe pietele externe care sa stabilizeze si indicele BET-FI in jurul valorii de 22.000 de puncte", concluzioneaza Gabriel Necula.

Pe sectorul bancar, pretul actiunilor BRD SocGen (BRD) a coborat cu 5,74%, la 11,50 lei, pe suportul unui rulaj de 3,18 milioane lei, in timp ce titlurile Banca Transilvania (TLV) s-au ieftinit cu 1,89%, ajungand la 1,56 lei, pe o lichiditate de 2 milioane lei.

Schimburile cu actiuni Dafora Medias (DAFR) au totalizat 2,68 milioane lei, iar titlurile au pierdut 14,41%, pana la 0,1010 lei, in vreme ce actiunile Broker Cluj (BRK) s-au depreciat cu 6,38%, la 0,22 lei, pe un rulaj de 855.300 lei.

