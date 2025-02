Cotatiile derivatelor, in scadere

La bursa sibiana a derivatelor sesiunea de tranzactionare de ieri a mentinut tendinta de crestere a lichiditatii astfel incat volumul de transfer s-a plasat pe un palier ridicat ajungand la aproape 16.100 contracte futures si options din 1887 tranzactii. Volumul foarte bun s-a facut resimtit si prin prisma valorii sale aferente cifrata la aproape 10 milioane de euro. In ceea ce priveste numarul de pozitii deschise s-a consemnat o reducere a acestora, semn ca o parte din investitorii din piata au inceput deja sa-si marcheze din profituri pentru scadenta septembrie. Referitor la evolutia preturilor derivatelor disponibile la BMFMS, acestea s-au inscris pe o directie descendenta.

In ierarhia zilnica al lichiditatii sedinta de miercuri a produs o schimbare de lider, pe prima pozitie ca lichiditate clasandu-se de aceasta data derivatele ce au ca active suport actiunile SIF 2 Moldova care au facut astfel rocada cu derivatele pe actiunile SIF 5 Oltenia, clasate pe locul secund. Cele doua continua insa sa domine fara probleme tranzactiile cu derivate, volumele consistente generate de ele inca din august mentinandu-se si in luna in curs. Contractele incheiate ieri pe DESIF 2 respectiv DESIF 5 au avut o pondere de circa 70 % raportat la totalul zilei.

La inchidere totalul inregistrat pe DESIF 2 se ridica la 5923 contracte din care 2223 pentru scadenta in derulare si 3330 pentru cea din decembrie anul curent, de altfel cea mai atractiva pentru "jucatori". Pentru scadentele din 2006 DESIF 2 au inchis la 2,145 respectiv 2,3701 lei/actiune, cu deprecieri de 0,0515 si 0,0699 lei. S-au inregistrat insa si plasamente pentru scadentele martie si iunie 2007 pentru care DESIF 5 au fost cotate la 2,55 si 2,615 lei/actiune, cu diminuari de 0,105 si 0,065 lei. Pentru DESIF 5 inchiderea a ilustrat un total de peste 5400 contracte. Si in acest caz scadenta decembrie este cea mai "asaltata", cele 3153 contracte realizate pentru ea ilustrand din plin acest fapt. Scaderile de 0,0704 lei/actiune pentru scadenta apropiata si 0,1015 lei/actiune pentru scadenta decembrie au conturat preturi de inchidere de 2,7 si 2,975 lei/titlu pentru datele in discutie. Pentru scadentele din 2007 scaderile s-au cifrat la 0,17 si 0,051 lei/actiune iar preturile de cotare s-au "fixat" la 3,17 si 3,28 lei/titlu.

In sectorul bancar, derivatele pe actiunile "Bancii Transilvania" si-au taiat din nou partea leului generind 14,7 % din rulajul zilei, adica 2370 contracte. Pentru cele doua scadente ramase din 2006 ele au inchis la 1,0175 si 1,119 lei/actiune, cu scaderi de 0,0184 si 0,0287 lei. Pentru martie 2007, scadenta care a cedat de aceasta data prim planul in favoarea celei din decembrie, DETLV au inchis la 1,2254 lei/actiune, cu 0,0326 lei mai putin ca valoarea anterioara. Doar scadenta indepartata a beneficiat de o aprecietre, DETLV iunie 2007 castigand 0,0015 unitati conform cotatiei de 1,299 lei/actiune. S-au mai facut remarcate derivatele petroliere DESNP cu aproape 1300 contracte. Si ele au urmat un traseu in concordanta cu directia zilei, inchizand sesiunea "pe rosu" raportat la scadentele pentru care au fost tranzactionate.

Sectorul optiunilor a fost caracterizat ieri de o dinamica in evolutie, "jucatorii" aplecandu-se atat asupra contactelor CALL, dar mai ales a celor PUT, unde remarcatele zilei au fost DESIF 5 cu scadenta martie 2007.

Pentru septembrie anul curent un euro a fost cotat la 3,535 lei, in scadere cu 0,0051 unitati.

Decebal N. Todarita

BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU

