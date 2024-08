Bursa romaneasca se afla de ceva vreme intr-o vacanta prelungita

In ultimul timp volumul tranzactiilor la BVB este in scadere libera, lichiditatea atingand un nou nivel minim si in ultima saptamana de tranzactionare, cand s-a inregistrat o medie zilnica a tranzactiilor de aproximativ 15 milioane RON.

Banca Transilvania a fost cel mai tranzactionat emitent saptamana trecuta, urmata fiind de SIF-uri si Biofarm. Pe de alta parte, societatile Carbid Fox si Sinteza Oradea au avut cel mai mare procent din capital tranzactionat pe bursa.

In topul companiilor al caror pret a castigat cele mai multe procente in ultima saptamana se afla Sinteza Oradea, Prodplast Bucuresti si Mefin Sinaia, cu cresteri de 17,51%, respectiv 16,33% si 13,62%. Mefin este de fapt campioana cresterii absolute pe Bursa in ultima luna, pretul ei avansand din 21 martie cu peste 33%. Totusi volumul de tranzactionare este unul extrem de redus, saptamana acesta fiind schimbate pe bursa mai putin de 8000 de actiuni (valoarea tranzactiilor in ultima luna este de aproximativ 38490 lei, situandu-se pe locul 8 al celor mai mici lichiditati). Avand in vedere ca se pregateste un raport de evaluare al pretului unei actiuni pentru a fi prezentat AGA in vederea delistarii, evolutia cotatiilor MEF din ultimul timp poate avea un impact deosebit asupra concluziilor evaluatorului.

Unul dintre evenimentele importante si indelung asteptate la bursa in ultimul timp, si anume promulgarea de catre Presedinte a celebrei Ordonante 41/2005 referitoare la pragul de detinere la SIF-uri, cu includerea actiunii concertate, a avut loc in ultima saptamana, fara a avea insa un impact important asupra valorii de piata a actiunilor celor cinci Societati de Investitii Financiare. Desi la o prima vedere noile conditii nu sunt favorabile detinatorilor de actiuni la SIF-uri, totusi incheierea perioadei de incertitudine este de bun augur punand capat speculatiilor pe aceasta tema. In plus, evolutia din timpul sedintei de vineri, 21 aprilie, a celor cinci societati (indicele BET-FI a crescut 0.52%) demonstreaza ca impactul acestor noi prevederi este deosebit de complex.

In continuare, atentia pietei se va indrepta probabil asupra modalitatii concrete in care CNVM va reusi sa transpuna in practica cea mai importanta prevedere - cea referitoare la obligativitatea instrainarii detinerilor excedentare in termen de trei luni. Decizia Comisiei va fi capitala in ce priveste evolutia actiunilor pe termen mediu, iar pana la publicarea ei probabil cotatiile celor cinci societati nu se vor inscrie pe un trend clar. Odata cu certitudinea obligativitatii vanzarii putem insa vedea la BVB pachete imense de actiuni SIF in vanzare, iar pericolul prabusirii pretului acestora nu poate fi exclus. Emotiile nu au trecut deci definitiv pentru detinatorii de actiuni SIF, dar pasul infaptuit saptamana aceasta aduce putin mai aproape limpezirea cu desavarsire a acestei situatii si incheierea unei situatii tulburi in viata celor cinci societati si a actionarilor acestora.

