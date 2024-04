Banca Transilvania si Aegon vor sa vanda asigurari de 2 milioane euro intr-un an

Banca Transilvania si Aegon Romania estimieaza ca vor inregistra prime brute subscrise de circa 2 milioane euro intr-un an, dupa vanzarea a 6.000 de polite in cadrul unui produs de economisire cu asigurare de viata, a declarat joi directorul executiv de retail banking al Bancii Transilvania, citat de NewsIn.

"Estimam ca vom vinde cel putin 6.000 de polite in primul an din momentul inceperii vanzarilor si vom inregistra prime brute subscrise de circa 2 milioane euro", a afirmat directorul executiv de retail banking al Bancii Transilvania, Gabriela Nistor.

Ea a adaugat ca 75% din vanzari ar putea fi pentru produsul Standard, restul vanzarilor fiind pentru produsul Premium. "Daca un client este tanar, circa 90% si chiar mai mult din prima anuala merge catre economisire, in conditiile in care costul asigurarii este mai mic", a explicat directorul general adjunct al Aegon Asigurari de Viata, Alin Tudor Baiescu.

Banca Transilvania si Aegon Romania au lansat un produs co-branded de economisire cu asigurare de viata, cu o durata a contractului de 20 de ani, pentru persoane cu varsta intre 18 si 50 de ani. Produsul, care este denumit Planul de Economisire si Protectie, este disponibil in lei, in doua variante - Basic si Premium - si se distribuie prin reteaua de unitati a Bancii Transilvania.

Ads

Clientii pun deoparte o suma de bani, periodic, partea investitionala fiind administrata prin fondurile mutuale BT Obligatiuni si BT Clasic ale companiei BT Asset Management, membra a grupului financiar Banca Transilvania.

Acest produs permite transferul banilor intre fondurile de investitii, in functie de optiunea clientilor. In cazul in care pe durata contractului au avut loc evenimente nefericite in viata acestora, deponentul sau familia sa vor primi o suma de bani.

In cazul pachetului Basic, prima anuala este de 840 lei, suma asigurata pentru deces din accident sau boala fiind de 10.000 lei. In ce priveste categoria de asigurari suplimentare de protectie, in cadrul acestui pachet, prima anuala este de 120 lei, suma asigurata deces din accident sau boala fiind fiind de 20.000 lei, iar indemnizatia de spitalizare in caz de accident sau pentru concediu medical post-spitalizare, de 30 lei pe zi.

Pentru Pachetul Premium, prima anuala este de 1.500 lei, suma asigurata pentru deces sau boala fiind de 20.000 lei. Referitor la asigurarile suplimentare de protectie, prima anuala este de 240 lei, iar indemnizatia de spitalizare in caz de accident sau pentru concediu medical post-spitalizare estze de 60 lei pe zi, potrivit datelor prezentate de cele doua companii.

Ads