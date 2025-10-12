Turiștii din Bali ar putea bea vin și pălincă românești. UE a semnat un acord comercial pentru alcool cu cea mai mare țară musulmană din lume, dar îl ține la secret

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:57
118 citiri
Turiștii din Bali ar putea bea vin și pălincă românești. UE a semnat un acord comercial pentru alcool cu cea mai mare țară musulmană din lume, dar îl ține la secret
Paradă în Bali FOTO Hepta

Uniunea Europeană a reușit să semneze, pentru prima dată, un acord comercial privind exportul de băuturi alcoolice în Indonezia, cea mai mare țară musulmană din lume. Astfel, vinurile și spirtoasele europene vor fi disponibile în barurile din Bali, una dintre cele mai importante destinații turistice de pe glob. Dar, pentru că este vorba de un acord privind alcoolul semnat cu o țară musulmană, Uniunea Europeană nu se laudă cu el, la cererea autorităților de la Jakarta.

După ani de discuții, UE și Indonezia au anunțat marți dimineață că au încheiat negocierile privind un acord comercial, iar Jakarta a fost de acord pentru prima dată să își deschidă piața alcoolului către Europa. Cu toate acestea, sub presiunea negociatorilor din Indonezia - cea mai mare țară cu majoritate musulmană din lume - Bruxelles-ul a fost de acord să nu facă tam-tam pe această temă, scrie Politico. Nu există nicio mențiune despre acest lucru în comunicările oficiale ale Comisiei privind acordul.

„Nu facem public acest lucru prea tare din cauza sensibilității față de partenerii noștri”, a declarat un oficial UE de rang înalt pentru publicația citată, sub protecția anonimatului. „Ați pus întrebarea, așa că răspund - dar nu am vrut ca acest lucru să apară în titluri.”

În culise, negociatorii UE descriu un act de echilibrare tensionat - asigurarea de câștiguri comerciale pentru exportatorii europeni, în timp ce se ocolesc cu atenție poziția culturală și religioasă strictă a Indoneziei privind alcoolul.

„Unii delegați de cealaltă parte au spus: «Îmi risc viața făcând această înțelegere»”, a spus un alt oficial UE, descriind cum omologii lor au cerut să se evite publicitatea prevederilor legate de alcool și să se omită complet acestea în orice formă de comunicare.

Cotele sunt modeste — 1.985 de tone pentru vin și 400 de tone pentru băuturi spirtoase — și vin cu o taxă de 5%. Însă, într-o țară în care importurile de alcool au fost mult timp tabu, chiar și acest acces incremental la piață marchează o schimbare simbolică. Peste aceste cantități, se aplică taxe vamale uriașe.

Barurile din Bali vor avea alcool european

Indonezia consumă doar 100 ml de alcool pur pe cap de locuitor anual, unul dintre cele mai scăzute niveluri de consum de alcool din Asia de Sud-Est. Accesul la alcool este extrem de restricționat în afara orașelor mari și a enclavelor turistice, iar sentimentul public față de liberalizare este covârșitor de negativ, având în vedere că alcoolul este interzis de Islam.

Dar în Bali - provincia cu cea mai mare densitate turistică a țării - cererea de alcool este orice altceva decât simbolică.

Cu peste 1,53 milioane de australieni care au vizitat Indonezia în 2024 - o creștere de 17% față de anul precedent - negociatorii europeni au făcut o propunere clară: să vizeze centrele turistice precum Bali, unde alcoolul circulă deja, și să le aprovizioneze cu produse europene.

...citeste mai departe despre "Turiștii din Bali ar putea bea vin și pălincă românești. UE a semnat un acord comercial pentru alcool cu cea mai mare țară musulmană din lume, dar îl ține la secret" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie. Nazare susține că în acest moment nu există...
#Bali, #acord comercial, #uniunea european, #productie alcool, #alcool uniunea europeana, #vin, #spirtoase, #Indonezia , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm