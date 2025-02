Pentru cei care nu știu, pe vremea comunismului exista în România o mașină de transport de mici dimensiuni numită TV. Era o dubă făcută chiar la noi, la Uzinele Tudor Vladimirescu din Capitală, și era una dintre cele mai cunoscute și mai folosite utilitare, construită, începând cu anul 1958, pentru transportul de pasageri si mărfuri de mic tonaj.

Oriunde în țară ai fi întors capul pe șosele sau străzile din orașe, dădeai cu ochii de TV-4 (transport de pasageri) si TV-5 (transport de mărfuri).

FOTO: Zvelt eMobility

Cele două autoutilitare erau echipate cu motor IMS de 50 CP și atingeau o viteză maximă de 80 km/h, iar din anul 1964 au fost echipate cu motor M-207 B de 70 CP și ajungeau deja la 100 km/h. Li s-a schimbat și denumirea, devenind TV-41, respectiv TV-51.

Datorită fiabilității lor, în anul 1973 a început fabricarea seriei TV-12 cu motor ARO L 125 de 80 CP si TV-14 cu motor Diesel D 127 si ARO L 127 ambele de 68 CP. TV-15 au intrat in producție din anul 1983 si erau derivatele modelelor TV-12 si TV-14 prin mărirea sarcinii utile la 1500 kg.

Tot în acea perioadă au intrat în producție modelele TV-35. Acestea erau dotate cu roți jumelate la axa spate, mărind sarcina utilă la 1900 kg.

Dubele TV au fost apoi și exportate, în unele țări sub denumirea de TV TUDOR. Mai mult, aveau chiar să fie fabricate în Portugalia, sub denumirea Tagus, și în Italia, sub numele de TV Ciemme.

Uzinele producătoare Tudor Vladimirescu s-au transformat în timp în Întreprinderea Autobuzul, care, la rândul ei, la 1 decembrie 1990, a devenit Rocar. La sfârșitul lunii martie 2004, acționarii companiei au decis să inițieze procesul de lichidare voluntară. Iar duba TV a devenit istorie.

Există, însă, o companie în România care vrea să readucă la viață vechiul brand românesc. Sub motto-ul "Toate-s noi și vechi sunt toate!", aceasta anunță că "Renaștem marca TUDOR cu primul model TV-30e - un furgon electric pentru curierat și distribuție urbană - simplu, fiabil, practic și confortabil".

Noul TV, electric de data asta, are o autonomie de 195 km și un volum de 6.2 m³, anunță compania.Dar lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Pentru că noua dubă TV este un vehicul electric chinezesc, cel mai probabil adus direct din China, cu o altă siglă pe grilă.

TV-30e este numele românesc al dubiței Jenhoo EV48, lansată în 2023 în China. Este primul model lansat de această firmă care a apărut în 2020.

Jenhoo EV48 se remarcă prin lipsa montantului B, adică a stâlpului dintre ușa din față și cea din spate. Dimensiunile sale sunt 4.860/1.750/1.990 mm, cu un ampatament de 3.160 mm. Motorul are doar 82 CP și duce duba la o viteză maximă de 100 km/h. Vehiculul original poate fi găsit pe diverse platforme chinezești de e-commerce la circa 20.000 $. Jenhoo vinde EV48 și în unele țări străine.

Duba mai mare, Tudor TV-35e, este tot un model chinezesc, Skyworth Van, un model al Skywell Global. Un SUV electric al Skywell este vândut pe piața din România de compania brașoveană Allview, cunoscută pentru telefoane, tablete și televizoare.

For green travel and efficient transportation, Skyworth's new VAN will bring you new surprises. Send me a private message and make it happen.#skyworth #skywell #greentravel #skyworthvan pic.twitter.com/mlzevZTa8W— Skywell Global (@skywellev) December 7, 2024

FOTO: Zvelt eMobility

Compania care vrea să aplice logo-ul vechii mărci comuniste românești unor dube comuniste chinezești se ocupă deja cu vânzarea unor vehicule utilitare chinezești în România.

