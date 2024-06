Sorin Grindeanu, ambițios vizavi de Autostrada Moldovei: „Șase spre șapte loturi vor fi finalizate anul acesta”, deși oficial sunt programate două trasee pentru 2024

Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a adresat în cadrul unui tur al autostrăzii A7, progresul făcut de compania UMB, condusă de Dorinel Umbrărescu, declarând că anul acesta se vor deschide mai multe tronsoane decât au fost programate de CNAIR. Ministrul a conchis că progresul este foarte bun pe șantiere, atacând deschis evaluările recente ale Asociației Pro Infrastructura.

Grindeanu a făcut un tur al autostrăzii A7, de la Buzău la Pașcani, în timpul căruia, în cadrul opririi făcute la Bacău, a adresat într-un video live pe Facebook continuarea centurii Bacăului, tronsonul de la Ploiești la Pașcani.

Potrivit acestuia, „șase spre șapte loturi vor fi finalizate anul acesta, deși contractual (n.r. Umbrărescu) trebuia să finalizeze doar două dintre ele”. Acesta a declarat că mobilizarea echipelor de construcție este bună, spre Pașcani fiind peste 600 de oameni care lucrează.

Buzău-Bacău, progrese de peste 60%, susține Grindeanu

Pe tronsonul de la Buzău spre Bacău, tronsoanele sunt în stadiu de construcție de peste 60%, iar de la Bacău la Pașcani, progresul este între 20 și 30%, declară Ministrul Transporturilor. „În ciuda problemelor cauzate de condițiile meteorologice, stadiile fizice ale lucrărilor sunt destul de avansate, raportat la termenii contractuali. Sunt stadii fizice cuprinse între 25% și 28%, dar sunt și sectoare, cum este aici pe Lotul 1 (Săucești- Trifești) unde nodul rutier de la Săucești a ajuns la 35%! Sunt convins că, pe măsură ce vremea se îmbunătățește, lucrările vor evolua într-un ritm accelerat!”, a punctat ministrul în scris.

Guvernul are ca prioritate, susține ministrul investițiile în infrastructura din regiunea Moldovei. „Țin neapărat ca până la sfârșitul anului toate cele patru loturi de la Buzău și până la Focșani să fie finalizate, și cele două dintre Ploiești și Buzău.”

Ministrul a atacat în timpul declarațiilor Asociația Pro infrastructura, susținând că nu au avut dreptate în predicțiile făcute. „Este stilul lor de a face politică, de a vorbi foarte mult, de a da foarte mult din gură, dar faptic, nimic. Așa cum eu pe domeniul meu știu să-mi arăt prin fapte lucrurile care contează, se va vedea în fapte această alianță politică și ce înseamnă să faci lucruri în loc de vorbe goale.”

Punctul de vedere al Pro Infrastructura cu privire la lotul Buzău-Focșani

Ziare.com a centralizat recent progresul înregistrat în ultimul an și promisiunile pentru 2024 legate de Autostrada Moldovei (a7). Lotul al treilea, de la Buzău la Focșani se construiește pe sărite, primul lot având termen de finalizare anul acesta, de la Buzău la Vadul Pasii (4,6km) și însumând un cost de construcție de 689 de milioane de lei fără TVA. Termene de finalizare sunt august 2024 pe capetele de la Focșani și Buzău și aprilie 2025 pe sectoarele dintre cele două orașe. (la aceste procente putând fi adăugate cel puțin 3 puncte procentuale aferente diferenței dintre lucrările executate la zi și cele raportate la ultima actualizare CNAIR).

O filmare din avion a sectorului Bacău - Focșani de către Asociația Pro Infrastructura din aprilie este însoțită de comentariul din partea specialiștilor că „UMB, cel mai puternic și harnic antreprenor general de pe rutier din România, are și aceste șantiere întârziate din cauza lipsei de capacitate, neputând să mobilizeze utilaje și oameni îndeajuns ca să ducă în ritmul obișnuit toți cei 388 kilometri de autostradă și drum expres din portofoliu”.

„Astfel, pe lotul din nord am avea, la zi, execuție de 5% în 11 luni scurse de la emiterea ordinului de începere, deci doar 0,45% lunar. Pe mijloc este ceva mai bine, 13% în 11 luni, adică 1,2% pe lună. Iar în sud avem 18% în fix un an de zile, așadar 1,5% avans mediu, dar tot insuficient. Un progres de 100% sau măcar 95% (pentru deschidere) în 30 de luni impune o cadență medie de 3,1-3,4%. Ca să-și onoreze termenele asumate, UMB ar trebui să pună în teren 4,5-5%, respectiv 6,5% din lucrări, în medie, în fiecare lună, de astăzi! Adică o creștere a mobilizării, imediată, de 10 ori (!) pe nord și de 3-4 ori în mijloc și la sud față de cea avută în primul an scurs deja din contract. Orice zi care trece fără să se atingă acest ritm adaugă, matematic, noi întârzieri.

Concluzia? Aceeași ca ieri: și pe segmentul Bacău-Focșani, la fel ca pe Pașcani-Bacău, decalajele care trebuie recuperate în cele 19, respectiv 18 luni rămase sunt enorme. Deci misiune practic imposibilă având în vedere că UMB trebuie să livreze până la sfârșitul lui 2025, conform termenelor asumate prin contracte, TOȚI cei 388 kilometri de autostradă și drum expres pe care-i are în tolbă, cu excepția ciotului A1 Margina-Holdea scadent în 2026”, spunea Pro Infrastructura potrivit ultimelor evaluări.

Potrivit calendarului de lucrări, în afară de centura Bacăului, care a fost dată în folosință în anul 2020, doar două segmente ale tronsoanelor II și III au șanse să fie finalizate anul acesta de la Ploiești până la Buzău și de la Buzău la Focșani, încă două au termen de finalizare în 2025 – segmentul între Focșani și Pașcani, iar porțiunea de la Pașcani până la Siret sunt încă în stadiu de planificare, fără nicio estimare concretă.

