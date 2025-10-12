Un pas mai aproape pentru deschiderea unui nou lot din autostrada A7. Drumul, testat structural pentru a fi dat în folosință VIDEO

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 08:42
Un pas mai aproape pentru deschiderea unui nou lot din autostrada A7. Drumul, testat structural pentru a fi dat în folosință VIDEO
Autostrada Moldovei, și mai aproape de finalizare FOTO Facebook/Cristian Pistol

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepție în vederea deschiderii circulației pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 kilometri, după ce, luni seara, au avut loc teste structurale pe podul de la km 38, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a CNAIR.

„În această seară, de la ora 19:00, s-a desfășurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil-Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție. Pe calea 2, urmează montarea ultimelor 8 eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare și pe această cale. Ulterior, se vor realiza testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrității structurale. Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13-17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, în vederea deschiderii circulației”, au notat reprezentanții companiei de drumuri.

După recepție, se va putea circula pe Autostrada A7 de la București până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2.

Autostrada Ploiești – Buzău are trei loturi: Dumbrava – Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere și un CIC), lotul Mizil – Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare – 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere și un spațiu de serviciu) și Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km), investiție cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere și șase poduri), prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Ordinul de începere a execuției pe lotul 2 a fost dat pe data de 12 august 2022 (20 de luni execuție), antreprenorul fiind Asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC.

Autostrada Ploiești – Buzău face parte din Coridorul 3 – București – Regiunea NE (Moldova) (OR3) și reprezintă o prioritate la nivel național.

