Țara unde Dacia Spring se vinde cu un preț incredibil de mic datorită subvenției acordate de stat

Unul dintre cele mai mici prețuri la care poate fi cumpărată Dacia Spring este în Italia. FOTO Dacia UK

Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de valoare pentru finanțarea de mașini electrice, suma acordată fiind mai mare și decât cei 7.500 de euro acordați în România anii trecuți.

Dacia Spring poate fi cumpărată în Italia cu doar 3.900 de euro, în virtutea noului Program Rabla lansat de guvernul italian, relevă informațiile analizate de Profit.ro.

Având în vedere însă că prețul unui Spring în Italia este de 17.000 de euro, diferența de preț până la 3.900 de euro este acoperită de Dacia, printr-o ofertă suplimentară care se adaugă la programul guvernamental.

Persoanele care doresc să aplice pentru o astfel de subvenție, așadar, primesc 11.000 de euro, practic diferența de preț menționată, în cadrul unei campanii cu un buget de 600 de milioane de euro, alocați exclusiv mașinilor electrice.

Aici se termină însă diferențele și încep asemănările.

Ca și în România, banii sunt condiționați de casarea unei mașini vechi, dar singura condiție pusă este ca normele de emisii ale mașinii să fie cel mult Euro 5, adică mașini de cel puțin 10 ani vechime.

O a doua condiție impusă de statul italian este legată de veniturile persoanelor care aplică pentru subvenție. Acestea trebuie să nu depășească 30.000 de euro anual. Dacă veniturile sunt între 30.000 și 40.000 de euro anual, subvenția se micșorează la 9.000 de euro. De asemenea, nu sunt acceptate decât persoane care locuiesc în zone urbane cu peste 50.000 de locuitori, acolo unde este necesară reducerea poluării.

Principalul rival al lui Spring, Leapmotor T03, are de asemenea propria campanie, care duce prețul destul de aproape, la 4.900 de euro, cu un preț de listă de 18.900 de euro și un discount de producător de 3.000 de euro.

Și celelalte modele electrice accesibile vor putea beneficia fără discriminări de acest program al italienilor, în măsura în care prețurile afișate vor fi la fel de atractive. Modele precum Citroën e-C3, Fiat Grande Panda, dar și Renault 5 sau Ford Puma Gen-E, se numără printre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piața din Europa și care vor putea fi cumpărate cu mai puțin de 15.000 de euro, în Italia.

Programul Rabla din Italia ar putea aduce vânzări record de vehicule electrice, la prețuri care sfidează chiar și cele mai ieftine mașini electrice, într-un moment în care industria auto caută cu disperare creșterea cotei de piață a propulsiei electrice, pentru atingerea țintelor de emisii impuse de Comisia Europeană.

