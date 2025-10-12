Guvernul vrea penalități de la Ford Otosan pentru privatizarea uzinei din Craiova. Reacția companiei

Guvernul vrea penalități de la Ford Otosan pentru privatizarea uzinei din Craiova. Reacția companiei
Ford Otosan susține că informația că trebuie să plătească penalități este falsă FOTO: Ford România

Guvernul vrea să ceară penalități de 10 milioane de lei de la Ford Otosan România, uzina de automobile din Craiova, din cauza nerespectării unor condiții contractuale.

Suma exactă, de 10,55 milioane de lei, este formată dintr-o amendă de 2 milioane de euro în echivalent și alte penalități, bani pe care statul îi motivează prin ‚nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni”, relevă documentul deja redactat și analizat de Profit.ro.

Penalitățile nu sunt explicate, ci doar justificate prin „nerealizarea obligațiilor contractuale datorate de Ford Otosan România SRL pentru societatea Automobile Craiova SA”.

Compania susține că informația este falsă

Potrivit reprezentanților Ford Otosan, suma vine din perioada anterioară preluării uzinei, și reprezintă diferența unui mecanism de compensare aprobat de Guvern în urmă cu 12 ani prin OUG. Compensarea se va face cu banii pe care Ford ar trebui să îi primească de la statul român pentru investițiile de mediu realizate la uzină.

„Numele Ford Otosan apare în documentație doar pentru că persoana juridică s-a schimbat după transferul acțiunilor”, au mai spus pentru Profit.ro reprezentanții Ford Otosan.

Conform evoluției acestei compensări, ea ar fi trebuit să se producă încă din 2013, când Ford a obținut la Curtea de Arbitraj despăgubiri de 15 milioane de euro pentru investițiile făcute pentru decontaminarea fabricii.

„Situația comunicată se referă la mecanismul de compensare dintre Ford și AAAS așa cum a fost legiferat prin Ordonanța de Urgenta 90/2013. Suntem în prezența unui proces de compensare complet transparent care nu face referire la Ford Otosan. Numele corporativ al lui Ford Otosan apare în documentele publice doar din rațiuni formale, cauzate de transferul de proprietate de la Ford la Ford Otosan în 2022.

La momentul actual, companiei Ford, prin Ford Otosan, îi vor fi rambursate costurile ocazionate de depoluarea istorica conform mecanismului de compensare.

Prin urmare, informația potrivit căreia Ford Otosan trebuie să plătească penalități în acest context este falsă”, au declarat pentru Profit.ro cei de la Ford Otosan. Aceștia au mai precizat că "obligațiile contractuale ale Ford Otosan ce rezultă din transferul de proprietate dintre Ford Motor Company și Ford Otosan nu au legătura cu acest subiect".

