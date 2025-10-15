Primul autobuz electric românesc, realizat la Mediaș, intra în circulație pe străzile unui oraș din România

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:44
254 citiri
Primul autobuz electric românesc, realizat la Mediaș, intra în circulație pe străzile unui oraș din România
Autobuzul celor de la Automecanica Mediaș intra in circulatie la Deva FOTO autm.ro/

Un autobuz 100% electric, realizat de un producător român din Mediaș, cu peste 80 de ani de tradiție, va fi introdus pe străzile orașului Deva, oferind autonomie pentru o zi întreagă, acces facil pentru persoanele cu dizabilități și facilități moderne pentru pasageri, marcând un pas important în tranziția României către mobilitatea verde.

De anul viitor, acest autobuz va circula pe străzile din România, respectând toate standardele europene pentru transportul în comun.

„Avem, de exemplu, funcția de ‘îngenunchere’, se numește așa pentru că, în momentul în care autobuzul ajunge în stație, îl putem coborî pentru o mai bună urcare a pasagerilor”, a afirmat un reprezentant al companiei, pentru Antena 3 CNN.

Pasagerii vor avea la dispoziție încărcare rapidă, prize USB, iluminat ambiental modern și un post de conducere ergonomic, gândit pentru vizibilitate și confort maxim.

„A fost un proces de research și development care a durat aproape 12 luni, până am reușit să ajungem la faza de prototip. După ce am realizat prototipul, trecerea de la prototip către producția de serie și contractare a mai durat încă 24 de luni. Într-adevăr, autobuzul este compus din componente care provin din diverse locuri — Asia, China (bateriile) — însă restul componentelor sunt, cu preponderență, europene, de la furnizori din Uniunea Europeană”, a declarat Andrei Scobioală, directorul companiei producătoare de autobuze.

De pe poarta fabricii din Mediaș vor ieși 10 astfel de autobuze, care vor fi puse în circulație în municipiul Deva. Producătorul român va livra și 10 stații de încărcare, dintre care patru rapide.

„Până în 2026 vrem să dezvoltăm și să prezentăm publicului toate aceste vehicule electrice. Tramvaiul este următorul care va fi prezentat. Este o colaborare realizată prin achiziția unei licențe a unei firme europene de renume, iar cel mai probabil vom putea vedea un prototip în primăvara anului viitor”, a concluzionat Scobioală.

...citeste mai departe despre "Primul autobuz electric românesc, realizat la Mediaș, intra în circulație pe străzile unui oraș din România" pe Ziare.com

Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
A început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat eveniment de shopping al anului. De la eMAG, liderul comerțului online, până la Altex, Media Galaxy și Flanco, fiecare retailer...
Motorola intră în liga telefoanelor „ultraslim”: noul Moto X70 Air vine cu o baterie uriașă și se lansează în România cu avantaje de 2.500 de lei
Motorola intră în liga telefoanelor „ultraslim”: noul Moto X70 Air vine cu o baterie uriașă și se lansează în România cu avantaje de 2.500 de lei
Motorola a dezvăluit oficial Moto X70 Air, primul său smartphone ultra-subțire, care promite să concureze direct cu iPhone Air și Galaxy S25 Edge, dar la un preț mult mai prietenos. Cu o...
#autobuze electrice, #deva, #medias, #circulatie , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0885 RON

0.0006

1 USD = 4.3738 RON

-0.0296
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  2. Planul este pe masă la Washington: Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA
  3. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  4. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  5. Se închide o bancă din Romania, la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienți despre conturile lor
  6. Un antreprenor român a dezvoltat o afacere care livrează case la doar 3.000 de euro. Din ce sunt construite acestea și cum funcționează businessul
  7. O decizie ANAF care a afectat sute de firme a fost blocată de Tribunalul București. „Această hotărâre protejează activitatea unei companii corecte"
  8. Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize
  9. Număr record privind firmele care au dat faliment în 2025: ”Nu au făcut față presiunii fiscale”
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm