Primul autobuz electric românesc, realizat la Mediaș, intra în circulație pe străzile unui oraș din România

Un autobuz 100% electric, realizat de un producător român din Mediaș, cu peste 80 de ani de tradiție, va fi introdus pe străzile orașului Deva, oferind autonomie pentru o zi întreagă, acces facil pentru persoanele cu dizabilități și facilități moderne pentru pasageri, marcând un pas important în tranziția României către mobilitatea verde.

De anul viitor, acest autobuz va circula pe străzile din România, respectând toate standardele europene pentru transportul în comun.

„Avem, de exemplu, funcția de ‘îngenunchere’, se numește așa pentru că, în momentul în care autobuzul ajunge în stație, îl putem coborî pentru o mai bună urcare a pasagerilor”, a afirmat un reprezentant al companiei, pentru Antena 3 CNN.

Pasagerii vor avea la dispoziție încărcare rapidă, prize USB, iluminat ambiental modern și un post de conducere ergonomic, gândit pentru vizibilitate și confort maxim.

„A fost un proces de research și development care a durat aproape 12 luni, până am reușit să ajungem la faza de prototip. După ce am realizat prototipul, trecerea de la prototip către producția de serie și contractare a mai durat încă 24 de luni. Într-adevăr, autobuzul este compus din componente care provin din diverse locuri — Asia, China (bateriile) — însă restul componentelor sunt, cu preponderență, europene, de la furnizori din Uniunea Europeană”, a declarat Andrei Scobioală, directorul companiei producătoare de autobuze.

De pe poarta fabricii din Mediaș vor ieși 10 astfel de autobuze, care vor fi puse în circulație în municipiul Deva. Producătorul român va livra și 10 stații de încărcare, dintre care patru rapide.

„Până în 2026 vrem să dezvoltăm și să prezentăm publicului toate aceste vehicule electrice. Tramvaiul este următorul care va fi prezentat. Este o colaborare realizată prin achiziția unei licențe a unei firme europene de renume, iar cel mai probabil vom putea vedea un prototip în primăvara anului viitor”, a concluzionat Scobioală.

