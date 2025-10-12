Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările

Tesla a introdus o nouă versiune, mai ieftină, a SUV-ului său cel mai bine vândut, modelul Y. FOTO: Tesla

Tesla a introdus o nouă versiune, mai ieftină, a SUV-ului său cel mai bine vândut, modelul Y. Noul Model Y Standard este, prin urmare, o versiune simplificată a popularului SUV electric de la Tesla.

Noul Model Y Standard are un preț de pornire de la 41.630 de dolari, inclusiv taxele de transport, ceea ce îl face cu 5.000 de dolari mai ieftin decât modelul de bază anterior, scrie Motor1.

Pentru a atinge prețul cel mai mic, Tesla a eliminat însă mai multe caracteristici premium. Au dispărut acoperișul panoramic din sticlă, scaunele din piele și barele luminoase față - înlocuite acum cu un acoperiș metalic, tapițerie din material textil și iluminare simplificată.

Cumpărătorii vor trebui să se mulțumească însă și fără unele dotări de confort, mai scrie publicația.

Astfel, volanul este reglabil manual, ventilația este eliminată de pe scaunele din față, iar scaunele spate încălzite nu mai sunt disponibile. Tesla a renunțat și la ecranul tactil spate de 8,0 inci, deși familiarul ecran tactil central de 15,4 inci rămâne în față.

Modelul Y Standard are jante de 18 inch, iar jantele de 19 inch sunt disponibile pentru un cost suplimentar de 1.500 USD. Opțiunile de vopsea sunt limitate la trei culori de bază: Stealth Grey (inclus), Pearl White (+1.000 USD) și Diamond Black (+1.500 USD).

Printre upgrade-urile opționale pentru Modelul Y Standard se numără un cârlig de remorcare (1.000 USD) cu o capacitate de până la 3.500 de livre, sistemul de conducere autonomă (supravegheată) pentru 8.000 USD și un încărcător de acasă de mare viteză (450 USD), care adaugă o autonomie de aproximativ 44 de mile în fiecare oră.

Cât despre autonomie, Modelul Y Standard oferă aproximativ 514 km cu o singură încărcare. De asemena, dispune de un singur motor electric montat în spate și o baterie puțin mai mică, de 69,5 kilowați-oră, care produce 300 de cai putere și oferă un timp de accelerare de la 0 la 100 km/h în 6,8 secunde.

Prin comparație, Modelul Y Long Range oferă o autonomie de 565 km și accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,7 secunde.

Așadar, deși Modelul Standard sacrifică o parte din autonomie și viteză, diferența nu este chiar atât de dramatică.

...citeste mai departe despre "Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările" pe Ziare.com

