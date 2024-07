Volvo da primele semne de stabilizare

Constructorul auto suedez Volvo a inregistrat o pierdere trimestriala sub asteptari, datorita importantelor reduceri de costuri efectuate, insa prevede in continuare o scadere puternica pe principalele piete in acest an, relateaza Les Echos, citat de NewsIn.

Volvo a anuntat o pierdere neta de 3,3 miliarde coroane suedeze (323 milioane euro) in al treilea trimestru, comparativ cu un profit de 3,2 miliarde coroane in aceeasi perioada a anului trecut, in contextul in care analistii estimau, in medie, o pierdere neta de 4 miliarde coroane.

Volvo, care a desfiintat mii de locuri de munca pentru a-si reduce costurile in contextul recesiunii, a anuntat ca fluxul de capital a fost negativ, de -1,4 miliarde coroane in al treilea trimestru, fata de -2,9 miliarde coroane in al doilea trimestru.

Rezultatul ar trebui sa reduca temerile legate de nevoia grupului de a-si majora capitalul, pentru a face fata scaderii activitatii, dupa ce a publicat o pierdere trimestriala istorica la inceputul anului.

Kenneth Toll Johansson, analist in cadrul Erik Penser, considera ca rezultatul semnaleaza ca situatia grupului se stabilizeaza.

"Consider ca reultatele vor duce la aplanarea zvonurilor legate de necesitatea unei majorari de capital", a mai spus acesta.

Ads