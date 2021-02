VIDEO Cum arata noul model Dacia testat in secret. Imagini surprinse de un turist pe Transalpina

Dacia are pregatite pentru 2021 trei noi modele - e vorba de noile generatii de Logan, Sandero si Sandero Stepway. Toate imprumuta tehnologie de la modelele Renault, iar liniile de design sunt mult mai atragatoare, arata presa de specialitate.In paralel, insa, constructorul de la Mioveni mai testeaza si un alt model. E vorba de un model crossover, pe care presa de specialitate l-a denumit Grand Duster.Pare a fi vorba de un crossover lung, posibil cu sapte locuri, care aduce aminte de Sandero sau Logan MCV. Doar ca intregul design pare reinterpretat. Noul model ar putea avea o lungime de patru metri si jumatate, o garda la sol mai ridicata, iar barele de pe plafon sunt similare celor pe care le vedem la noul Sandero Stepway.Imagini cu autovehiculul aflat in teste au fost suprinse pe Transalpina in cursul zilei de joi, 25 februarie:Are alura unui SUV, dar surpriza s-ar putea sa fie din punct de vedere al motorizarilor. Mari sanse sa nu fie in varianta diesel si ar putea aparea chiar motorizari hibride, parte din tehnologia deja introdusa la Renault Clio, dupa cum scrie presa internationala care a publicat mai multe imagini.Intrucat noul model pare sa fie strans legat de cele mai recente modele Dacia, probabil ca va merge pe aceeasi platforma CMF-B ca si Renault Clio, dar adaptat la formula de reducere a costurilor care defineste marca romaneasca. Puterea va fi asigurata de motoare pe benzina cu trei cilindri familiare, de pana la 100 de cai putere.Cea mai puternica 1.3 TCe disponibila pe Clio ar fi o alegere mai buna pentru noua Dacia, avand in vedere ceea ce pare a avea o amprenta mai mare, dar nu ne-am tine sufletul pentru a fi oferit motorul cu patru cilindri de 130 CP. Un diesel este, de asemenea, foarte putin probabil, deoarece Logan si Sandero vin acum fara dCi. Hibridizarea va fi pusa in aplicare mai devreme sau mai tarziu, iar acest lucru ar trebui sa adauge un pic de pumn in timp ce reduce emisiile.De precizat ca ce vedem in imagini nu are legatura cu proiectul Dacia Bigster - concept prezentat deja de Dacia.Dacia Sandero a fost a treia cea mai vanduta masina noua in UE in ianuarieIn ianuarie s-au vandut in UE 840.000 de masini noi, scade ...citeste mai departe despre " VIDEO Cum arata noul model Dacia testat in secret. Imagini surprinse de un turist pe Transalpina " pe Ziare.com