Uber a anuntat ca va renunta la 3.700 de angajati cu norma intreaga, aproximativ 14% din forta de munca, pentru a reduce cheltuielile intr-o perioada in care numarul curselor s-a redus chiar drastic in unele piete din cauza pandemiei COVID-19.Numarul curselor Uber a scazut la nivel global luna trecuta, conform unei estimari independente, cu aproximativ 80%.Uber avea 26.900 de angajati la ultima numaratoare oficiala.De asemenea, pentru a arata ca nu face exceptie, CEO-ul Dara Khosrowshahi renunta la drepturile salariale pe care le avea pana la sfarsitul anului.1 milion de dolari a castigat Khosrowshahi anul trecut.Dificultatile prin care trece compania americana s-au facut simtite si la nivelul diviziei Uber Eats, care a fost partial sacrificata pentru protejarea business-ului principal. In urma cu doar cateva zile, Uber Eats a anuntat ca iese din Romania si alte cateva piete. ...citeste mai departe despre " Uber disponibilizeaza mii de angajati, din cauza pandemiei " pe Ziare.com