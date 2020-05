Conform britanicilor de la Car Keys, cea mai buna masina noua pentru un incepator in 2020 este Dacia Sandero."Daca aveti un buget restrans, cea mai buna optiune pentru prima masina este Dacia Sandero. Este cea mai ieftina masina noua din Marea Britanie (6.995 lire in Marea Britanie, 6.370 euro in Romania), dar si surprinzator de spatioasa.Modelul de intrare in gama are dotari prea putine pentru majoritatea gusturilor, dar pretul asigurarii este redus, iar asta face Dacia Sandero o masina impresionant de accesibila", a notat Car Keys.Pentru incepatori sunt recomandate in general masini ieftin de intretinut, de mici dimensiuni si cu un consum redus.Iata cum arata topul publicat de Car Keys:1. Dacia Sandero2. Hyundai i103. Renault Clio4. Peugeot 1085. Fiat 500C6. Ford Fiesta7. Volkswagen up!8. Skoda Fabia9. Fiat Tipo10. Seat IbizaIn realizarea acestui top au fost luate in calcul preturile, valoarea pentru banii oferiti si costurile de intretinere.Citeste si: Britanicii au publicat topul celor mai ieftine masini de condusC.S. ...citeste mai departe despre " Topul celor mai bune masini noi pentru incepatori in 2020 " pe Ziare.com