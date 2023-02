Top 10 maşini electrice care nu vor mai fi admise în Rabla Plus 2023. Care este valoarea ajutorului financiar din partea statului

Rabla Plus 2023 vine cu modificări față de anii trecuti. Iar una dintre cele mai importante se referă la maşinile electrice, potrivit declaraţiilor făcute pentru 0-100.ro de reprezentanți ai importatorilor și dealerilor auto din România.

Astfel, autoritățile statului iau în considerare introducerea pragului de 75.000 de euro + TVA pentru ca mașinile electrice să fie eligibile prin programul Rabla Plus 2023.

Ajutorul financiar din partea statului este de circa 10.000 de euro, aplicat la prețul cu TVA al mașinii iar informaţiile si detaliile oficiale vor veni în lunile februarie și martie ale acestui an.

"Plafonul de 75.000 de euro ajută cel mai mult mărcile de volum și le elimină, aproape complet, pe cele premium. Până în 2023 n-a existat plafon pentru prețul mașinii electrice care poate fi cumpărată prin program".

Mașinile electrice care nu vor mai fi eligibile prin Rabla Plus 2023, conform evmarket.ro

Mercedes EQV – 75.500 euro cu TVA

Autonomie 220 – 355 km WLTP

Timp de încărcare la stațiile de încărcare rapidă 45 de minute (10-80%)

Numărul de locuri: 6, 7, 8.

Volum spațiu de încărcare 610 – 5.010 l

Audi Q8 e-tron Sportback – 76.700 euro cu TVA

SUV-ul electric german Audi Q8 e-tron Sportback are două capacități de baterie în funcție de model: 71 kWh sau 95 kWH. Prețul de pornire este de 76.700 euro cu TVA în România.

Modelul standard Q8 E-tron Sportback 50 are 340 CP, bateria de 71 kWh și o autonomie de 340 km WLTP.

BMW iX – 80.300 euro + TVA

BMW iX xDrive 40 are un preț de pornire de 80.300 euro cu TVA în România. SUV-ul electric german are 326 CP, o baterie cu o capacitate netă de 71 kWh și o autonomie de 400 km WLT

Mercedes EQE SUV – 91.850 euro + TVA

Mercedes EQE SUV 350+ costă în România de la 91850 euro cu TVA. Modelul electric dispune de tracțiune spate și 288 de CP și un cuplu de 565 de Nm. Autonomia este între 480 și 590 de kilometri.

Audi e-tron GT quattro – 107.500 euro + TVA

Audi e-tron GT quattro 530 CP este noul sedan coupe electric cu 4 uși al Audi. Acesta este disponibil pe piața din România la un preț de pornire de 107.500 euro cu TVA. Bateria are o capacitate netă de 85 kWh și oferă o autonomie de 480 de km.

Tesla Model S – 113.000 euro + TVA

Tesla Model S Long Range 680 CP are o baterie cu o capacitate netă de 95 kWh și o autonomie de 634 km WLTP.

