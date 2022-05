Țiriac Auto în parteneriat strategic cu platforma carVertical, primul registru global de istoric auto

Tiriac Auto, prin divizia dedicata vanzarii de autovehicule rulate - Tiriac Auto Rulate, si-a unit fortele cu platforma de verificare a istoricului auto - carVertical, avand ca obiectiv principal combaterea inselaciunilor si fraudele auto.

Urmare a acestui parteneriat, toate autovehiculele rulate din stocul Tiriac Auto beneficiaza de un raport de istoric carVertical. Clientii pot alege dintr-o gama diversificata de modele verificate, fara modificari ale contorului de parcurs si daune ascunse sau istoric de accidente grave.

Ajuta la construirea increderii si a reputatiei

Potrivit companiei de date IT carVertical, 19,8% dintre masinile second hand din Romania pot avea frauda de kilometraj, iar 43,9% dintre vehiculele second hand au suferit un accident. Rapoartele privind istoricul vehiculelor ajuta la selectarea masinilor mai bune pentru revanzare, precum si la construirea increderii clientilor.

"In ziua de azi, ne confruntam cu provocari pe care nu le-am avut inainte. Niciodata nu a fost atat de dificil sa cumperi o masina buna, cu un pret corect. Preturile sunt deseori exagerate din cauza lipsei de masini second hand. In acest context, am decis sa ne mentinem reputatia si sa semnalizam masinile cu istoric ascuns, ce include fraude de kilometraj sau accidente grave", a declarat Marius Marian - CEO Tiriac Auto.

Aceasta actiune se inscrie in linia strategica urmata de Tiriac Auto, constand in oferirea unor servicii transparente, de incredere, intr-o piata a autovehiculelor second-hand in care exista numeroase suspiciuni vizavi de corectitudinea unor jucatori. Increderea Tiriac Auto in serviciile si evaluarile sale este demonstrata si printr-un pachet de servicii unicat pe care compania le pune la dispozitia cumparatorilor de masini rulate: garantie de 12 luni, in limita a 15.000 km., 7 zile retur, posibilitate test-drive, dar si variante de schimb auto prin buy-back sau trade-in.

Obiceiurile de cumparare a masinilor evolueaza

Fondatorul si CEO-ul carVertical Rokas Medonis sustine ca astfel de parteneriate incep sa schimbe obiceiurile de cumparare a masinilor.

"Suntem bucurosi ca dealerii auto romani ni s-au alaturat misiunii noastre. In primul rand, dorim sa protejam cumparatorii de masinile cu istoric prost. Dar, in acelasi timp, ajutam si dealerii in concurenta neloiala cu vanzatorii de masini fraudulosi. Acest lucru ne conduce la evolutia procesului de cumparare a masinii - se intampla deja" - explica domnul Rokas Medonis.

Potrivit directorului general al companiei de date IT, dealerii care colaboreaza cu carVertical duc transparenta comercializarii auto la un nivel cu totul nou. Astfel de companii modeleaza o experienta complet noua, deoarece iau initiativa de a le prezenta clientilor istoricul masinilor pe care doresc sa le cumpere.

Instrument vital pentru cei in cautare de transparenta

Specialistii se asteapta ca tot mai multi cumparatori sa opteze in viitorul apropiat pentru masini scond-hand, mai ales pe fondul intarzierilor aparute in productia si livrarea autovehiculelor noi, astfel incat rapoartele de istoric reprezinta un pas critic pentru dealeri in timpul achizitionarii de vehicule pentru stocul lor.

