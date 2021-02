Tipuri de pompe de beton si autobetoniere

Cunoscuta si sub numele de camion mobil, pompa mobila incorporeaza atat o pompa de beton, cat si un brat de montare montat pe un sasiu de camion. Avantajul unei pompe mobile este ca puteti sa lucrati si sa pompati betonul foarte repede. Acest lucru face ca pompele cu brat in miscare sa fie foarte populare in cea mai larga gama de proiecte de constructii, putand pompa rapid un volum mare acolo unde este nevoie. Pompele de beton statice, denumite si pompe stationare sau pompe de linie, sunt pompe de beton montate pe o remorca si necesita conectarea unei conducte separate pentru a ajunge acolo unde trebuie asezat betonul. O pompa statica trebuie remorcata sau transportata separat la locuri de munca.In lumea constructiilor de astazi, malaxorul de ciment (betoniera) trebuie sa fie capabil sa asigure o omogenitate consistenta si consecventa pentru a trece testul. In plus, exista o presiune mare pentru a oferi un amestec de incredere intr-un timp scurt in timpul productiei industriale. Un malaxor de beton (betoniera) este unul dintre echipamentele esentiale pentru orice companie de constructii sau persoana fizica care doreste sa finalizeze o munca pe teren fara probleme. Exista mai multe tipuri de betoniere: stationare - in care betonul este fabricat pentru unul sau mai multe santiere si apoi transportat in camioane specializate, si mobile sau autobetoniere - pentru a le transporta la locul in sine.Este important sa retineti ca betoniera, nu numai ca are rolul de a combina apa cu nisipul si cimentul, pentru a face betonul, dar il face si omogen. In special, aceasta constructie permite oamenilor sa-si faca treaba mult mai usor si fara niciuna dintre problemele obisnuite asociate cu betonul. Aceasta masina elimina o multime de sarcini de lucru de la diferitele echipe de constructii, permitandu-le sa indeplineasca alte functii in timp ce asteapta ca betonul sa prinda contur. Desi multi constructori prefera inca sa foloseasca camionul de ciment de moda veche, multe companii prefera acum sa foloseasca autobetoniere , deoarece acestea ofera mult mai multa flexibilitate constructorilor pentru a-si face treaba.