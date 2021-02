Probleme pentru Tesla, care recheama aproape 135.000 de masini. Defectiunea care ar putea provoca un accident

Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a facut solicitarea neobisnuita printr-o scrisoare oficiala adresata Tesla pe 13 ianuarie, afirmand ca a ajuns la concluzia preliminara ca vehiculele Model S si Model X fabricate intre 2012 si 2018 au o problema de siguranta.Producatorii auto accepta de obicei sa remedieze in mod voluntar o problema, inainte ca agentia pentru siguranta auto sa ii solicite oficial sa faca acest lucru.Citeste si: Valoarea de piata a Tesla a trecut de 800 de miliarde de dolariPotrivit agentiei, defectiunile ecranului tactil implica riscuri de siguranta semnificative, inclusiv privind pierderea imaginii pe spate sau de la camera video de backup, semnalizarea de intoarcere, sistemele de dezaburire si de dezghetare a parbrizului, care ar putea reduce vizibilitatea pentru sofer in conditii de vreme dificila.Tesla a acceptat imediat solicitarea agentiei de reglementare.Citeste si: Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume. Ce avere uriasa a cumulat seful TeslaCompania a recunoscut problemele, dar a afirmat ca, daca ecranul nu functioneaza, soferul poate sa se uite peste umar si sa foloseasca oglinzile. Daca ecranul nu este vizibil pentru a controla sistemele de dezaburire si de dezghetare a parbrizului, soferul poate sa il curete manual, potrivit Tesla.Rechemarea va incepe pe 30 martie.Citeste si:Cine este Alexander Zudor, actorul acuzat ca viola femei in lift. A jucat in spoturi alaturi de copii si a pozat pentru coperta unei cartiFilozoful Gabriel Liiceanu castiga procesul cu Mihai Gadea si Antena 3. Prezentatorul si televiziunea trebuie sa-i plateasca daune moraleTraian Berbeceanu, prima reactie dupa ce a aflat ca USR-PLUS va numi un nou prefect al CapitaleiScandaloasa "circulara pentru romani" din punctele vamale ale Mexicului. "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste"Bianca Andreescu s-a retras de la turneul din Australia si a dat programul peste cap. Sorana Cirstea are o noua adversara ...citeste mai departe despre " Probleme pentru Tesla, care recheama aproape 135.000 de masini. Defectiunea care ar putea provoca un accident " pe Ziare.com