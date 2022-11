O mașină Tesla a scăpat de sub control în momentul în care șoferul a încercat să parcheze, astfel că a accidentat mortal doi oameni și a rănit alți trei, în China.

Producătorul american de vehicule electrice Tesla a anunțat că va ajuta poliția chineză să investigheze accidentul în care a fost implicată mașina Model Y, potrivit Reuters, citat de Știrile TVR.

Incidentul a avut loc pe 5 noiembrie în provincia sudică Guangdong. Un motociclist și o adolescentă și-au pierdut viața, informează Jimu News. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum șoferul Tesla vrea să parcheze, moment în care mașina pare că nu mai poate fi controlată și pornește cu viteză pe străzile aglomerate, lovind un biciclist și mai multe autovehicule, înainte să se oprească într-un stâlp de pe trotuar.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.

It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

„Poliția caută în prezent o agenție de evaluare terță pentru a identifica adevărul din spatele acestui accident și vom oferi în mod activ orice asistență necesară”, a declarat producătorul de vehicule electrice pentru Reuters.

Jimu News a citat poliția rutieră spunând că încă nu a fost identificată cauza incidentului, dar un membru al familiei șoferului a spus că acesta a avut probleme cu pedala de frână când a vrut oprească în fața magazinului familiei sale.

Reprezentanții Tesla se apără și spun că imaginile arată că stopurile de frână ale mașinii nu erau aprinse atunci când mașina mergea cu viteză și că, pe tot parcursul traseului, nu sunt indicii că a fost acționată frâna. ...citeste mai departe despre "O Tesla scăpată de sub control a accidentat mortal doi oameni. Momentul în care mașina o ia razna VIDEO " pe Ziare.com

