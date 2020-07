Actiunile Tesla au urcat cu 5% si au atins un nou maxim istoric, de 1.135 de dolari, conferind producatorului american de automobile electrice o evaluare de aproximativ 206,5 de miliarde de dolari, peste cea a Toyota, care este de circa 202 miliarde de dolari.Recordul realizat de Tesla scoate in evidenta entuziasmul investitorilor pentru producatorul auto al miliardarului Elon Musk, care nu a obtinutt inca un profit anual.Pretul actiunilor Tesla a crescut de peste doua ori in acest an, inregistrand un avans de 170%, investitorii continuand sa cumpere titlurile.In timp ce Tesla a depasit capitalizarea de piata a Toyota, este inca in urma companiei japoneze in privinta volumului de productie a automobilelor.In trimestrul incheiat pe 31 martie, Tesla a produs aproximativ 103.000 de vehicule, respectiv 15.390 Model S si X si 87.282 Model 3 si Model Y. In aceeasi perioada, Toyota a fabricat 2,4 milioane de vehicule.In plus, daca este analizata valoarea de intreprindere a fiecarei companii, care include datoriile, valoarea Toyota, de 290 de miliarde de dolari, este mai mare decat cea a Tesla, de 252 de miliarde de dolari, potrivit datelor din luna martie ale firmei de analize FactSet.In timp ce interesul investitorilor a dus la cresterea actiunilor Tesla, unii analisti de pe Wall Street considera ca actiunile, care sunt tranzactionate la de peste 300 de ori profitul anual, nu sunt sustinute de indicatorii fundamentali. ...citeste mai departe despre " Tesla a devenit cel mai valoros producator de masini din lume. Actiunile companiei au atins un nou maxim istoric " pe Ziare.com