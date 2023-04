Situația aberantă în care a ajuns un șofer: "Am mașina plătită, dar nu o pot ridica. Am fost chiar și în audiență"

Șoferii care reușesc să cumpere o mașină nouă așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor urca la volan și o vor conduce pentru prima dată. Unii sunt ghinioniști și se lovesc de tot felul de probleme care le strică bucuria.

Este cazul relatat de un român care a cumpărat o Tesla pe care nu o poate ridica, după cum a relatat pe Facebook.

"Trebuie să ridic mașina, iar cei de la Tesla mi-au trimis FF și COC pe mail și să merg să ridic numere provizorii roșii de la poliție.

Am fost la poliție, iar cei de acolo au zis că ei nu-mi oferă numere roșii fără cartea mașinii.

Am fost chiar și în audiență la șeful Serviciului de înmatriculări și mi-a zis să merg la dealer să-i cer lui să îmi dea numere roșii. Dar dealerul nu îmi oferă.

Sunt în situația în care am mașina plătită, dar nu o pot ridica.

Mă puteți ajuta cu un sfat?", a scris acesta pe grupul Tesla owners club România.

"Mie mi-au eliberat numerele roșii fără probleme"

În comentarii, membrii grupului au relatat experiențele personale.

"Eu am ridicat de la Iași, fără probleme. Singură mică problemă, am avut nevoie de declarația de la dealer că nu au mai fost ridicate numere roșii pe acea mașină."

"Eu am ridicat săptămâna trecută singur numerele din București: fă-ți programare online."

"Și eu am ridicat numerele roșii de la Oradea, cu factură, copie CI, COC, asigurare RCA și un e-mail oficial de la Tesla România cum că nu au solicitat ei numere roșii."

"Nu e ok, mie mi-au eliberat numerele roșii la Cluj fără probleme. Ai nevoie de factură, coc, copie buletin, chitanță că ai plătit 13 ron taxa de nr roșii și o cerere. Atât. Nu pot să ceară cartea mașinii pentru numere roșii."

"Cel mai probabil ai nevoie de o declarație că mașina are 0 km și că nu a mai fost înmatriculată anterior."

"Este efectiv o nebunie"

"Profesionalism Tesla. Să aud ce mai spun fanii. Dealerul trebuie să livreze mașina cu tot cu numere, poliția are dreptate. Poate stai cu ea 3 luni neridicată sau luată pe platformă și parcată în curte, până mai vine și cartea de identitate."

"O mizerie de suport al clientului din partea lor. Eu am 3 mașini luate și la TOATE s-a ocupat de numere dealerul. Ba mai mult la ultima DACIA, nu Mercedes, sau mai știu eu ce, am făcut o procură notarială (plătită de ei) și mi-au și înmatriculat-o permanent, cu numere preferențiale, tot plătite

