Rolls-Royce, cercetata pentru frauda in China si Indonezia

Compania britanica Rolls-Royce a anuntat ca ar putea fi cercetata de Justitie, in conditiile in care este acuzata de frauda, in China si Indonezia.

Rolls-Royce a fost nevoita sa transmita informatii catre oficiul britanic de lupta impotriva evaziunii financiare, din cauza unor banuieli de coruptie pe piete din strainatate.

"Este prea devreme pentru a putea intrevedea deznodamantul, dar acesta ar putea presupune si cercetari deschise impotriva unor persoane fizice si a grupului. Vom coopera pe deplin", a afirmat grupul Rolls-Royce intr-un comunicat, preluat de France Presse.

Investigatiile efectuate de Rolls-Royce au permis "identificarea unor subiecte de ingrijorare pe aceste piete si pe alte piete straine", a recunoscut grupul. Rolls-Royce, care da asigurari ca si-a intarit semnificativ procedurile in materie pe parcursul ultimilor ani, va desemna cat de curand o personalitate independenta care sa treaca aceste proceduri in revista.

"Vreau sa fiu foarte clar asupra faptului ca nici eu si nici consiliul de administratie nu vom tolera practici neloiale", a declarat directorul general al Rolls-Royce, John Rishton, adaugand ca grupul britanic va lua "toate masurile necesare".

