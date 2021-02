Riscuri posibile la inchirierea unei masini

Bucuria vacantei te poate face sa pierzi din vedere, insa, anumite detalii importante legate de inchiriere. Citeste, mai jos, care sunt riscurile care pot aparea la inchirierea unei masini dar, mai ales, cum poti preveni aceste situatii neplacute.Noile conditii impuse pentru prevenirea de Covid includ dezinfectarea completa a masinii, intre doua inchirieri succesive. Desi, acest lucru ar trebui sa se intample cu certitudine, cel mai bine este sa iti iei propriile masuri de protectie. Dezinfecteaza cu un spray interiorul masinii, lasa sa se aeriseasca 10-15 minute, iar, apoi, sterge toate suprafetele cu servetele umede antibacteriene. Daca vremea iti permite, condu cu geamurile deschise, aceasta fiind cea mai importanta recomandare pentru evitarea oricarui risc.Citeste bine clauzele contractului de inchiriere, inainte de a-l semna. Afla la ce trebuie sa te astepti, atunci cand vine vorba despre tarife inchiriere auto , dar si care sunt conditiile de returnare, care sunt regiunile in care ai voie sa te deplasezi cu masina, ce tip de asigurare este incheiata. Solicita clarificari pentru orice clauza consideri ca este necesar si nu ezita sa schimbi masina sau chiar firma, daca ti se pare ceva in neregula.Inainte de a semna preluarea masinii, cere sa faci o scurta inspectie interioara si exterioara. Verifica sa nu existe semne evidente ale unor incidente auto (aripa stramba, bara lovit etc.) si, de asemenea, sa nu existe deteriorari vizibile ale interiorului (arsuri de tigara, elemente decorative rupte, etc.). Orice detaliu care ti se pare suspect iti da dreptul sa soliciti o alta masina sau sa refuzi sa semnezi contractul de inchiriere.Accidentele auto sunt evenimente nefericite care, insa, se pot intampla oricui. Atunci cand inchiriezi o masina, gandeste-te si la acest aspect si solicita toate informatiile legate de asigurarea auto incheiata pentru autovehiculul pe care il vei conduce. Afla care sunt procedurile, in caz de accident auto, cine va trebui sa preia masina, cu cine va trebui sa iei legatura si cum vei beneficia de o alta masina pentru continuarea vacantei.Furturile auto au luat amploare, in special, in sezonul vacantelor, cand statiunile sunt aglomerate iar turistii sunt mai putin atenti. Discuta despre acest aspect cu agentul care iti inchiriaza masina si afla care sunt masurile de siguranta care au fost luate pentru urmarirea prin GPS a masinii. Este datoria firmei care inchiriaza sa prevada toate implicatiile legate de furt, inclusiv, anuntarea autoritatilor, incheierea unei asigurari care sa acopere acest aspect si modalitatile prin cate vei putea sa intri in posesia unei alte masini, pentru a-ti continua vacanta in conditii propice.In general, vacanta este o perioada de relaxare si, cu siguranta, majoritatea riscurilor evidentiate mai sus pot fi prevazute sau rezolvate rapid. Desi, va trebui sa iti pastrezi tonusul optimist si sa ai incredere ca vei ramane doar cu amintiri placute la intoarcere, totusi, nu scapa din vedere si detaliile mai putin placute. Cum paza buna trece primejdia rea, avand toate detaliile rezolvate in momentul plecarii, nu va mai trebui sa te preocupi de aceste aspecte pe durata vacantei.